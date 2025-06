Transizione energetica: un progetto comune per l’Italia – Giovedì alle 10 diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

Transizione energetica: un progetto comune per l’Italia – Giovedì alle 10 diretta webtvGiovedì 19 giugno, alle ore 10, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge il convegno “Transizione energetica: un progetto comune per l’Italia”. Intervengono Annarita Patriarca e Riccardo Zucconi, segretari di presidenza, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, Stefano Besseghini, presidente Arera.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

