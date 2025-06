SOSTITUISCE IL PRECEDENTE – Transizione energetica: un progetto comune per l’Italia – Giovedì alle 10 diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 18 June 2025 Su iniziativa dell’Onorevole Annarita Patriarca e dell’Onorevole Alessandro Cattaneo

Assicurare una trasformazione del sistema energetico italiano

a favore della competitività e della sostenibilità del Paese:

un impegno collettivo di istituzioni, imprese, terzo settore e cittadini.

19 Giugno 2025 ore 10.00 – 13.00

Sala del Refettorio – via del Seminario 76, Roma

10.00 – 10.05 | Saluto di apertura

Alessandro Cattaneo, Membro IX Commissione della Camera dei deputati

10.05 – 10.15 | Interventi istituzionali

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

10.15 – 11.30 | Innovazione e sostenibilità per la competitività del Paese: le nuove scelte strategiche

Lorenzo Basso, Vicepresidente 8ª Commissione del Senato

Antonio Trevisi, Membro 6ª Commissione del Senato

Michele Gubitosa, Membro VI Commissione della Camera dei deputati

Elena Bonetti, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali

derivanti dalla transizione demografica in atto della Camera dei deputati

Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente X Commissione della Camera dei deputati

Riccardo Zucconi, Membro X Commissione della Camera dei deputati

Luciano Nobili, Consigliere Regionale del Lazio

Giorgio Graditi, Direttore Generale di ENEA

Lapo Pistelli, Direttore Public Affairs di ENI

Luca Mastrantonio, Head of Nuclear Innovation di Enel

11.30 – 11.50 | Lo scenario energetico attuale: quale punto d’incontro fra soluzioni e bisogni

per i consumatori e le organizzazioni?

Corrado Tomassini, Vice President di Havas PR Milan

Fausto Torri, Responsabile settore Energy & Utilities per Italia, Europa Centrale e Grecia di Accenture

11.50 – 12.50 | Come coinvolgere i cittadini, le imprese e le comunità locali: il ruolo dell’informazione

e comunicazione nella trasformazione

Rosanna Laconi, Presidente Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità

della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Chicco Testa, Presidente Assoambiente

Nicolò Mardegan, Direttore delle Relazioni Esterne di Enel

Alasdhair Macgregor Hastie, VP Executive Creative Director International di Havas

Stefano Besseghini, Presidente di Arera

12.50 – 13.00 | Chiusura dei lavori