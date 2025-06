CONTIENE FOTO# MONTEROTONDO (RM) – ANCORA SERRATI CONTROLLI DEI CARABINIERI CONTRO LA “MALA MOVIDA”. ARRESTATO IN FLAGRANZA UN 21ENNE E 5 PERSONE DENUNCIATE. VERIFICHE PRESSO GLI ESERCIZI PUBBLICI. TRE MULTATI PER VENDITA DI ALCOOL AI MINORI.

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Monterotondo

Comunicato Stampa

MONTEROTONDO (RM) – ANCORA SERRATI CONTROLLI DEI CARABINIERI CONTRO LA “MALA

MOVIDA”. ARRESTATO IN FLAGRANZA UN 21ENNE E 5 PERSONE DENUNCIATE. VERIFICHE

PRESSO GLI ESERCIZI PUBBLICI.

TRE MULTATI PER VENDITA DI ALCOOL AI MINORI.

MONTEROTONDO (RM) – Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da

ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del

procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di

colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di

cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di

Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del

territorio nel comune di Monterotondo, finalizzato alla prevenzione e alla

repressione di ogni forma di illegalità, con particolare attenzione al

fenomeno della cosiddetta “mala movida”.

Le attività si sono svolte nelle ore serali e notturne tra il 13 e il 14

giugno. Durante i controlli, i Carabinieri hanno arrestato un 21enne

italiano, con precedenti, gravemente indiziato del reato di traffico di

sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso dai militari della

Sezione Radiomobile a bordo di un’utilitaria a noleggio; alla vista della

pattuglia, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato. Da

un controllo più approfondito è stato possibile rinvenire e sequestrare a

suo carico oltre 7 grammi di cocaina, 1,5 grammi di ecstasy e 4 grammi di

metanfetamina. Raccolti gravi indizi di colpevolezza a suo carico, è stato

arrestato e successivamente accompagnato presso il Tribunale di Tivoli, dove

è stato convalidato il suo arresto.

Altre cinque persone sono state invece denunciate alla Procura della

Repubblica.

In particolare, un 18enne albanese e un 50enne italiano sono stati trovati

in possesso, rispettivamente, di 3 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, e 9

grammi di cocaina. Un altro 18enne italiano è stato denunciato poiché

trovato, senza giustificato motivo, in possesso di un cacciavite di 17 cm,

mentre si aggirava in atteggiamento sospetto per le vie del centro storico.

Durante i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato

e denunciato un 21enne romeno, alla guida di un’autovettura, privo di

patente e recidivo nel biennio. Un connazionale di 24 anni, invece, è stato

invece denunciato poiché avrebbe esibito documenti di circolazione e di

guida risultati falsi.

Sette persone sono invece state segnalate alla Prefettura, poiché trovate in

possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso

personale, sequestrando a loro carico complessivamente circa 5 grammi di

hashish.

Unitamente a personale del NAS di Roma, dell’ASL Roma 5 e della Polizia

Locale, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno controllato

sette attività commerciali nel centro storico: in tre casi sono state

elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 4.000

euro, a causa di lievi carenze igieniche (in due casi) o strutturali.

Ulteriori tre esercizi sono stati sanzionati: due per la vendita di bevande

alcoliche a minori e uno per la somministrazione di alcol in contenitori di

vetro oltre le ore 22:00, in violazione del Regolamento comunale per la

tutela e la valorizzazione del centro storico.

Complessivamente, sono state identificate oltre 290 persone e controllati

più di 200 veicoli. Alcuni di questi sono stati sanzionati per delle

violazioni al Codice della Strada, con una multa complessiva superiore a

8.000 euro, e ritirate quattro patenti di guida.

170625

Eventuali ulteriori notizie potranno essere richieste al Cap. Carmine ROSSI,

__________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.zza San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma