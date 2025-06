(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 Todi, giugno 2025

Orario Continuato al Tempio della Consolazione: Borse Lavoro Estive per Studenti Tuderti

L’ETAB (Ente Tuderte di Assistenza Beneficenza) è lieto di annunciare l’estensione dell’orario di apertura del Tempio della Consolazione, che, a partire da metà giugno e fino alla festa della Consolazione, sarà visitabile ininterrottamente dalle 9:00 alle 19:00 (con un orario transitorio dalle 9:30 alle 19:00 fino al 30 giugno 2025).

Questo importante traguardo, che segna un ulteriore passo verso l’aumento della fruibilità e dell’accoglienza turistica del Tempio, è stato reso possibile grazie all’impegno di quattro studentesse delle scuole superiori di Todi, beneficiarie di borse lavoro estive:

Chiara Berardi (IIS Ciuffelli Einaudi, indirizzo ITA)

Azzurra Castrini (Liceo Jacopone, indirizzo Scientifico)

Lucia Ignazi (IIS Ciuffelli Einaudi, indirizzo Turistico)

Rebecca Lombardi (Liceo Jacopone, indirizzo Linguistico)

Questo progetto, che il Consiglio di Amministrazione dell’ETAB intende stabilizzare nel tempo, rappresenta una perfetta sintesi tra la tradizionale missione dell’Ente di offrire opportunità ai giovani e la volontà di garantire un servizio di qualità ai turisti durante l’alta stagione. Tale iniziativa si allinea pienamente ai principi fondanti delle antiche Opere Pie che hanno dato origine all’ETAB, coniugando assistenza e promozione del territorio.

L’approccio adottato mira a soddisfare sia le esigenze dei giovani in cerca di preziose esperienze professionali sia quelle dei visitatori desiderosi di godere del magnifico Tempio senza interruzioni pomeridiane. Le studentesse saranno coinvolte attivamente in attività di accoglienza, organizzazione di eventi culturali e turistici, e iniziative promozionali.

Questo progetto si inserisce in un piano più ampio e complesso di collaborazione tra l’ETAB e le scuole di Todi. Un approccio che, con medesime finalità, ha già dato vita a numerosi progetti, tra cui la sperimentazione del “contapersone” e la recente installazione presso le serre dell’Istituto Ciuffelli, oltre a molteplici proposte in fase di sviluppo.

A riprova di questo impegno costante, si segnala inoltre l’avvio, nei giorni scorsi, dei tirocini PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) presso gli uffici amministrativi dell’ETAB, che coinvolgono tre studenti dell’IIS Ciuffelli Einaudi.

L’amministrazione conferma con convinzione il proprio orientamento a supportare coloro che hanno scelto e sceglieranno di intraprendere il percorso di studi nelle prestigiose scuole di Todi.

Il Presidente

Dr. Leonardo Mallozzi