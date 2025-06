(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

*Migranti. Grimaldi (Avs): Marjan Jamali assolta con formula piena. Governo

della destra accusa capri espiatori innocenti.*

Dicevano di voler perseguire i trafficanti nel globo terracqueo, hanno

trovato solo capri espiatori.

Quando diciamo ‘donna, vita, libertà’, parliamo di donne come Marjan

Jamali, cittadina iraniana sbarcata a Roccella Jonica nel 2023 con il

figlio di 8 anni che cercava una nuova vita in Europa. È stata accusata

ingiustamente di essere una scafista, e oggi assolta con formula piena dal

Tribunale di Locri dopo un anno di carcerazione preventiva e arresti

domiciliari.

Lo afferma Marco Grimaldi di Avs.

Eravamo sicuri che sarebbe successo – prosegue il vicecapogruppo dei

deputati rossoverdi – ma rimane l’amarezza per tutto ciò che ha dovuto

subire nel nostro Paese.

Viviamo un tempo capovolto, in cui vengono arrestate le vittime e liberati

i carnefici, che sono stati fatti accomodare su un volo di Stato e

ricondotti – conclude Grimaldi – comodamente a casa.

