(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

Lunedi 23 giugno 2025 alle ore 10:00, si terrà l’inaugurazione del nuovo Istituto Comprensivo Statale di Serrastretta, un traguardo importante per la comunità e per l’intero territorio. Il nuovo Istituto, che garantisce un percorso educativo integrato e continuo, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, troverà così la sua collocazione in un ambiente che si caratterizza per la sicurezza strutturale, le avanzate dotazioni impiantistiche, l’efficienza energetica, oltre che per l’ampiezza e la funzionalità degli spazi. Il nuovo Istituto Comprensivo Statale di Serrastretta accoglierà 255 alunni e 31 docenti, che avranno la possibilità di fruire di un ambiente scolastico stimolante e inclusivo. L’inaugurazione si svolgerà secondo il seguente programma:  ore 10:00 Saluti Istituzionali  ore 10:20 Taglio del nastro da parte di S.E. il Prefetto di Catanzaro dott. Castrese De Rosa e visita guidata ai locali dell’Istituto. Il Commissario Straordinario Dott.ssa Roberta Molè ed il Sub Commissario Straordinario Vicario Dott. Luigi Bigagnoli, dichiarano: “Siamo orgogliosi di presentare alla comunità il nuovo Istituto Comprensivo Statale di Serrastretta. L’odierno traguardo, avviato dalle precedenti amministrazioni comunali, rappresenta un importante investimento per il futuro dei ragazzi del comprensorio di Serrastretta e per la crescita culturale dell’intero territorio. L’obiettivo è quello di creare un ambiente scolastico innovativo e accogliente, ma principalmente sicuro, dove ogni studente possa sviluppare al meglio le proprie potenzialità.” L’evento, aperto alla partecipazione di studenti, genitori, insegnanti, personale scolastico e di tutta la cittadinanza, vedrà la presenza di Autorità civili, militari e religiose.

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Roberta Molè