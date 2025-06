COLLABORAZIONE E PREVENZIO NELL’ANNO DEL GIUBILEO: SUCCESSO PER LA IV EDIZIONE DEL GOAL DELLA VITA

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 SUCCESSO PER LA QUARTA EDIZIONE DE “IL GOAL DELLA VITA”

COLLABORAZIONE E PREVENZIONE NELL’ANNO DEL GIUBILEO

Roma, 16 giugno 2025

Si è conclusa con grande partecipazione e successo la quarta edizione del “Goal della Vita”, l’evento dedicato alla salute, sicurezza e prevenzione in occasione del Giubileo 2025. L’iniziativa, che si è tenuta giovedì 12 giugno alla Terrazza del Pincio, ha visto la partecipazione di esperti, istituzioni e cittadini impegnati a costruire un futuro più resiliente e integrato.

Promossa dall’Associazione Mida Academy e dall’Associazione IURIS – Vittime del Dovere della Polizia di Stato, con la collaborazione di importanti ospedali romani e università, e il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale, della Regione Lazio e dell’Ordine degli Avvocati di Roma, la manifestazione ha rappresentato un momento di alta riflessione scientifica e istituzionale. Il focus è stato posto su sicurezza, salute e prevenzione, in un’ottica di collaborazione multidisciplinare tra Scienza e Diritto.

Durante l’evento, sono stati presentati protocolli di sicurezza per la gestione delle folle e la prevenzione dei rischi durante gli eventi giubilari, modelli di assistenza sanitaria territoriale per garantire continuità di cure ed emergenze anche nei momenti di massimo afflusso, e azioni di comunicazione e sensibilizzazione per promuovere tra cittadini e pellegrini comportamenti consapevoli e misure preventive efficaci.

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione della sicurezza durante il Giubileo, evento di portata mondiale che richiede un’organizzazione capillare e resiliente. Sono stati analizzati i progressi, i limiti strutturali e le nuove criticità emerse nel Sistema Sanitario Nazionale a seguito della crisi pandemica, con l’obiettivo di elaborare un documento pilota utile a guidare le politiche sanitarie e di prevenzione con un approccio integrato One Health.

Oltre alle tavole rotonde, è stato allestito un centro di prevenzione dove i medici dei migliori ospedali di Roma hanno effettuato check-up gratuiti in ambito senologico, oncologico, chirurgico, oculistico, cardiologico, dermatologico e pediatrico, offrendo un servizio prezioso alla cittadinanza.

“Un anno importante il Giubileo, dove le autorità politiche, le forze dell’ordine e la sanità hanno trovato un punto d’incontro per garantire sicurezza al cittadino e al pellegrino”, ha dichiarato la presidente dell’Associazione Mida Academy, Antonella Minieri, “Siamo felici di essere riusciti a riunire questi tre punti per comunicare quanto è stato importante il loro lavoro per garantire Sicurezza e Salute”. Per il presidente dell’Associazione IURIS, Antonio Patitucci “Il Goal della Vita è tornato per dare un grande messaggio ai giovani: Sicurezza, Sport e Salute sono un trinomio da seguire per avere successo e garantire la crescita di questo paese. Ringrazio, inoltre, la Banda dell’Esercito italiano per la preziosa collaborazione”.

L’evento ha rappresentato non solo una vetrina di buone pratiche, ma anche un laboratorio di idee per valorizzare il contributo delle Forze dell’Ordine, della Sanità e delle Istituzioni, e per proporre strategie condivise capaci di prevenire, proteggere e promuovere la salute pubblica nel lungo termine. Tra le autorità presenti sono intervenuti la presidente di Mida Academy, Antonella Minieri, il presidente dell’associazione Iuris – Vittime del dovere, Antonio Patitucci, il segretario generale del SILP – CGIL Roma e Lazio, Massimo De Angelis, la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il Questore di Roma, Roberto Massucci, il vicepresidente della Camera del Deputati, Giorgio Mulè, il consigliere di Roma Capitale, Lorenzo Marinone, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e il vicario del Questore di Roma, Alessandro Gullo. A presentare l’appuntamento la madrina dell’evento l’attrice Milena Miconi.

A seguire ci sono state le tavole rotonde, moderate da Adriano Squillante, Vincenzo Aloisantoni e Maria D’Amico. In “Sicurezza e cybersicurezza durante il Giubileo” sono intervenuti, tra gli altri, il Prefetto Armando Forgione, il Questore di Roma, Roberto Masucci, il direttore del servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, Ivano Gabrielli, il direttore dell’ispettorato assistenza, attività sociali, sportive di supporto logistico della Polizia Postale, Francesco Montini, il presidente della Fondazione Baravalle, Luca Baravalle, il Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri, Pietro Sassano, il Generale di Brigata dell’Aeronautica Militare, Alessandro Loiudice, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo Nesta, il Fondatore dell’Opera di Don Giustino, Don Antonio Coluccia.

La seconda tavola rotonda è stata invece sul tema “Salute e sport nell’anno del Giubileo”. Sono intervenuti, tra gli altri, il direttore generale di Sanità della Polizia di Stato, Clementina Moschella, il direttore dell’ufficio gruppi sportivi della Polizia di Stato, Flavio D’Ambrosi, l’autorità garante nazionale per i diritti con persone con disabilità, Francesco Vaia, il direttore generale della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, il direttore generale Asl Roma 2, Francesco Amato, il direttore generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio D’Alba, la direttrice sanitaria dell’Ospedale Cristo Re, Gabriella Nasi, la direttrice sanitaria dell’IDI, Annarita Panebianco, il direttore generale dell’Ospedale San Camillo, Angelo Aliquò, il vicepresidente della Fondazione Toniolo Gemelli, Giuseppe Fioroni, il direttore del Centro di ricerca e formazione per la salute e il sociale di Unimarconi, Roberto Verna, il consigliere dell’Ordine dei Medici di Roma, Nicola Illuzzi, il direttore generale del Consorzio universitario Humanitas, Antonio Attianese, il tesoriere di Mida Academy, Giulio Valente, l’Avv. Valerio Masci, Responsabile Provincia di Latina e Frosinone della Mida Academy, il Direttore Organizzativo dell’evento, Mario Ciaccio.

Ufficio Stampa

Marialuisa Roscino

Associazione scientifica Mida Academy