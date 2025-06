(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

Rai. Montaruli (FdI): Ricci arrogante in silenzio come le femministe della sinistra

“Al silenzio di Matteo Ricci, che finora non si è scusato con la giornalista di Far West accusata da lui di agire su comando di Fratelli d’Italia, si unisce quello delle femministe in servizio permanente della sinistra che non hanno levato un sopracciglio per difendere una donna così male apostrofata dal potente di turno. Chissà se si fosse trattato di un uomo, se Ricci sarebbe stato così arrogante. Questi silenzi confermano ancora una volta l’ipocrisia della sinistra, che non può dare alcuna lezione né di tutela del giornalismo d’inchiesta e men che mai di rispetto della dignità delle donne”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, vicecapogruppo alla Camera e vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai.

