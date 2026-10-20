Sicurezza sul lavoro, domani agli Stati generali formazione, nuove tecnologie e responsabilità delle imprese

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Domani, mercoledì 21 ottobre, gli Stati generali salute e sicurezza sul lavoro proseguono con una giornata dedicata alla cultura della prevenzione, alla formazione e alle nuove sfide per la tutela di lavoratrici e lavoratori.
I lavori si apriranno alle 9.30 in sala della Regina con i saluti della vicepresidente della Camera Anna Ascani e l’introduzione della deputata Patrizia Marrocco. Alle 10 interverrà Cesare Damiano, già ministro del Lavoro, con una lectio brevis sui 18 anni del decreto legislativo 81/2008. Seguirà l’intervento di Vincenzo Schettini, professore di fisica.
In programma anche un gioco interattivo sulla cultura della sicurezza, a cura di Elena Dominici e Camilla Corraini, e la presentazione della sperimentazione del progetto Start-Safety and Training in Artificial intelligence and RoboTics, con Vincenzo Cangemi, Manuela Repetto e Gabriele Bernardini, realizzato da quattro atenei e cofinanziato da INAIL.
Nel pomeriggio, dalle 14, il confronto “Cosa intendiamo per cultura della sicurezza”, introdotto dal deputato Andrea Quartini e moderato dalla giornalista e inviata del Tg1 Enrica Majo, che vedrà la partecipazione di Francesco Santi, presidente AIAS, Paolo Carminati, presidente AIFOS, Renato Della Bella, vicepresidente Confimi, Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, e Sergio Mazzetti, direttore HSE, Energy Equipment, IET di Baker Hughes.
La giornata si concluderà con tre gruppi di lavoro dedicati a caporalato digitale, amianto e responsabilità del datore di lavoro e delle imprese, i cui risultati verranno presentati durante l’ultima giornata degli Stati generali.