Close Menu
Trending
mercoledì 21 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Lavoro

Sicurezza sul lavoro, domani agli Stati generali formazione, nuove tecnologie e responsabilità delle imprese

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Domani, mercoledì 21 ottobre, gli Stati generali salute e sicurezza sul lavoro proseguono con una giornata dedicata alla cultura della prevenzione, alla formazione e alle nuove sfide per la tutela di lavoratrici e lavoratori.

I lavori si apriranno alle 9.30 in sala della Regina con i saluti della vicepresidente della Camera Anna Ascani e l’introduzione della deputata Patrizia Marrocco. Alle 10 interverrà Cesare Damiano, già ministro del Lavoro, con una lectio brevis sui 18 anni del decreto legislativo 81/2008. Seguirà l’intervento di Vincenzo Schettini, professore di fisica.

In programma anche un gioco interattivo sulla cultura della sicurezza, a cura di Elena Dominici e Camilla Corraini, e la presentazione della sperimentazione del progetto Start-Safety and Training in Artificial intelligence and RoboTics, con Vincenzo Cangemi, Manuela Repetto e Gabriele Bernardini, realizzato da quattro atenei e cofinanziato da INAIL.

Nel pomeriggio, dalle 14, il confronto “Cosa intendiamo per cultura della sicurezza”, introdotto dal deputato Andrea Quartini e moderato dalla giornalista e inviata del Tg1 Enrica Majo, che vedrà la partecipazione di Francesco Santi, presidente AIAS, Paolo Carminati, presidente AIFOS, Renato Della Bella, vicepresidente Confimi, Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, e Sergio Mazzetti, direttore HSE, Energy Equipment, IET di Baker Hughes.

La giornata si concluderà con tre gruppi di lavoro dedicati a caporalato digitale, amianto e responsabilità del datore di lavoro e delle imprese, i cui risultati verranno presentati durante l’ultima giornata degli Stati generali.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl