(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 PRIDE. LANCELLOTTA (FDI): CARTELLO SESSISTA ESPOSTO DA MAGI OGGI SUPERA CONFINE CATTIVO GUSTO

“Del deputato Magi conosciamo sia le posizioni politiche, su cui siamo agli antipodi, sia gli strampalati travestimenti come quello da fantasma di qualche settimana fa, ma il cattivo gusto di oggi ha superato ogni confine. IL cartello sessista contro il presidente del Consiglio esposto al pride di oggi ci lascia senza parole. Non pensavo che un deputato tanto attento ai diritti civili e che si proclama progressista potesse scendere così in basso. Evidentemente la sua attenzione a certi temi è solo di facciata. Nel suo intimo è sessista, volgare, ed evidentemente non sa come scaricare le sue frustrazioni”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta, capogruppo in Commissione Femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere.

