Comune di Giussano / Comunicato stampa – Teatro ragazzi

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 COMUNICATO STAMPA

Teatro per ragazzi: a luglio quattro spettacoli nel Parco di Villa Sartirana

“Insieme a teatro – Spettacoli per tutte le età” sarà appuntamento fisso il martedì sera

Quattro spettacoli teatrali dedicati ai più giovani ospitati nella scenografica cornice del Parco di Villa Sartirana: in aggiunta alla tradizionale rassegna estiva “Giussano a teatro 2025”, l’Amministrazione Comunale proporrà nel mese di luglio una rassegna di quattro spettacoli dal titolo “Insieme a teatro – Spettacoli per tutte le età”.

L’obiettivo resta quello di promuovere momenti di aggregazione, di svago e accrescimento culturale, stavolta mirati ad intercettare il target più giovane della popolazione: come sempre, tutte le serate saranno ad ingresso gratuito e, in caso di maltempo, ospitate presso la Sala Consiliare Aligi Sassu.

Appuntamento fisso sarà il martedì sera (inizio spettacolo: ore 20.30) quando sul palco saliranno Compagnie teatrali con pièce rivolte ai più giovani: “Un modo inedito, ma di valore, per stare insieme nelle sere d’estate – specifica Sara Citterio, assessore con delega alla Cultura – Abbiamo scelto quattro spettacoli che raccontassero storie adatte a bambini e ragazzi, ma potessero coinvolgere anche genitori, nonni e adulti, rievocando racconti che non smettono mai di affascinare”.

Primo appuntamento in calendario martedì 1 luglio con “Lo spazzacamino e la carota magica”: il teatro dei burattini metterà in scena la storia di Nino, lo spazzacamino, abituato a condurre una vita priva di grattacapi. Il destino si metterà di mezzo e Nino troverà il coraggio per vincere con l’astuzia un re cattivo che teneva prigioniera una principessa.

Martedì 8 luglio in scena “Meneghino e Brighella consiglieri d’amore”, una commedia di burattini dal gusto ottocentesco fatta di amori sofferti, intrighi e grotte brigantesche. Giacometto per conquistare Rosabella, figlia del tirchio Pantalone segue i consigli di Brighella ma finirà per trovandosi invischiato in un terribile rapimento per mano di due briganti, Tagliacarne, Spezzaferro e del loro fido lupo Pulcioso. Soltanto l’aiuto del pubblico e di Meneghino porteranno il lieto fine.

Martedì 15 luglio sarà la volta di “Le tre moschettiere”: la famosa storia di D’Artagnan, Athos, Porthos ed Aramis sarà rappresentata in una nuova veste, completamente al femminile; un’avventura ricca di duelli e colpi di scena che, rimanendo fedele al testo originale, veste perfettamente al femminile le personalità di Athos, Porthos, Aramis e D’Artagnan, impegnate a proteggere il destino della Francia e della Regina dai temibili intrighi e macchinazioni della perfida Cardinalessa Richelieu.

Quarto appuntamento in calendario martedì 22 luglio con “Alice nel paese delle meraviglie”: Alice è una bimba come tante, ma al contempo è un’eroina. Abbandona il noioso pomeriggio al parco per inseguire il Bianconiglio fin giù nelle viscere della terra: la sua discesa è un lento passaggio dal mondo del reale a un mondo fantastico, sì, a un Paese… delle Meraviglie. Qui scoprirà che i suoi abitanti sono in pericolo, soprattutto il Bianconiglio, il Gatto e quel matto del Cappellaio.

Giussano, 14 Giugno 2025