0614 Contributi centri disabili

14 Giugno 2025

UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

La Spezia: contributi per i centri estivi dei minori disabili. Brogi: “Una risposta concreta alle famiglie”

La Spezia, 14 giugno 2025 – Il Comune della Spezia ha approvato le nuove linee guida per l’utilizzo del contributo ministeriale dedicato ai centri estivi 2025. L’obiettivo è garantire il massimo supporto alle famiglie con minori disabili, offrendo loro la possibilità di partecipare ad attività educative e ricreative durante i mesi estivi, con l’assistenza di operatori specializzati. Potranno beneficiare del contributo le famiglie con figli seguiti dal Distretto Sociosanitario 18 e in carico alla Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza dell’ASL 5. Il contributo sarà riconosciuto per un massimo di 8 settimane e varierà a seconda delle esigenze: • 70 euro a settimana per attività in piccolo gruppo, • 150 euro a settimana per attività personalizzate (rapporto 1:1) in caso di grave disabilità. Le domande dovranno essere presentate entro il 24 giugno 2025 utilizzando la modulistica prevista. Per i centri estivi non affiliati alla rete “Qui Insieme” sarà possibile presentare richiesta entro il 30 giugno 2025.

“Attraverso questo provvedimento vogliamo offrire a tutti i bambini e ragazzi più fragili la possibilità di vivere un’estate serena e ricca di esperienze stimolanti in ambienti sicuri, andando incontro alle esigenze delle famiglie. – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Un’iniziativa a cui teniamo molto affinché tutti possano sentirsi parte di una comunità unita e solidale, dove le differenze non siano più ostacoli ma unicità da valorizzare.”

«Con questa misura – dichiara l’Assessore Lorenzo Brogi – proseguiamo il nostro impegno verso l’inclusione e la tutela dei minori più fragili. Garantire loro un’estate serena e alle famiglie un sostegno concreto è un dovere morale e istituzionale che portiamo avanti con convinzione», ha aggiunto Brogi. Il bando completo è consultabile sul sito dell’ASL 5 al link: 👉 https://www.asl5.liguria.it/Istituzionali/Bandieavvisi/Avvisi.aspx