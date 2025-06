Uispress n. 23 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 13 giugno 2025

(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Uispress n. 23 – venerdì 13 giugno 2025 Anno XLIII

Il via dei Centri estivi Uisp su Rai 3: qualità e tariffe sociali. Il servizio dall’impianto Bernardini di Roma

Quando le scuole finiscono per le famiglie comincia il rebus del tempo libero di bambini e ragazzi da impegnare: i centri estivi sono una risposta alle esigenze dei genitori che lavorano, ma comportano un impegno economico importante. La rubrica di approfondimento di RaiTre FuoriTg ha trattato l’argomento nella puntata di giovedì 12 giugno: alle interviste a nonni e genitori e agli interventi degli ospiti in studio si sono alternate le immagini e gli interventi raccolti dalla giornalista Grazia Leone all’impianto Uisp Fulvio Bernardini di Roma.

GUARDA FUORITG

“Gli operatori dei nostri Centri estivi multisport sono qualificati a lavorare con bambini dai 3 ai 16 anni per consentire loro un primo accesso alla pratica sportiva – dice Simone Menichetti, presidente Uisp Roma, ai microfoni di Grazia Leone – Questi spazi sono dei presidi territoriali, in cui si crea una vera e propria rete tra le famiglie, i centri sportivi e gli educatori, consentendo anche a chi ha meno possibilità economiche di far partecipare i propri figli”Leggi l’articolo

Al via SportPerTutti Fest 2025 nella Riviera Romagnola, con nuoto, pallavolo e basket in carrozzina Uisp

Sportpertutti Fest 2025 al via da questo week end nella Riviera Romagnola. La manifestazione comprenderà le Finali nazionali Uisp di pallavolo, pallacanestro, nuoto e calcio e sarà l’occasione per vivere l’emozione del valore sociale dello sport. Parteciperanno complessivamente circa 15.000 atleti di ogni età.

“La formula multisport permette l’incontro tra comunità sportive diverse, unite dall’idea della partecipazione e del divertimento attraverso lo sport, senza stress, nè pressioni – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – le bandiere arcobaleno dello sport per tutti Uisp uniranno tutti i partecipanti intorno ai valori della pace e dell’amicizia”.

Da giovedì 12 sino a domenica 15 giugno, i riflettori saranno puntati su varie palestre e impianti di Rimini dove prenderanno il via le Rassegne Nazionali di Pallavolo Uisp dei Centri di Salute Mentale, le categorie Under 17 e 18 femminile e maschile, il settore Adulti femminile, maschile e misto. Contemporaneamente, nello Stadio del nuoto di Riccione, scenderanno in vasca 4.000 atleti dagli 8 ai 20 anni per il Campionato Nazionale Estivo Giovani di Nuoto Uisp. Il basket in carrozzina Uisp sarà in scena ad Eurocamp, a Cesenatico. Da venerdì 13 a domenica 15 giugno 12 squadre provenienti da tutta ItaliaLeggi l’articolo

Nicoletta Nesler, regista del documentario “Visioni di gioco”: come nasce un video sul calcio Uisp per ciechi

Spesso ci capita di dire che la comunicazione sociale non è un genere. Guardare il documentario “Visioni di gioco” e ascoltare l’intervista a Nicoletta Nesler, regista insieme a Marilisa Piga, confermano questa idea.

GUARDA L’INTERVISTA ALLA REGISTA NICOLETTA NESLER

“Visioni di gioco” è il racconto di un torneo che fa piazza pulita degli stereotipi. Interviste ai giocatori e azioni di gioco, il microfono danza tra gli spalti, tra spettatori e arbitri, un po’ come fa il pallone in campo. Le voci sono quelle della passione pura, “Mi raccomando, in campo giocate bene”.

“Lavoravamo per la sede regionale della Sardegna – dice Nicoletta Nesler – siamo partite da un’idea: usare di un linguaggio sorridente, leggero, diretto per trattare un tema complicato come quello della disabilità”Leggi l’articolo

Mobilitiamoci per i diritti della popolazione palestinese. Uisp rilancia l’appello di Aoi, “Palestina in Comune”

Di fronte ai crimini commessi dal Governo d’Israele nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania occupata, all’inerzia complice mostrata dal governo italiano e dalla comunità internazionale, 13 organizzazioni chiedono alla società civile di mobilitarsi in difesa dei diritti fondamentali della popolazione palestinese.

Semplice e diretto l’appello lanciato da ACLI, Amnesty International Italia, AOI, ARCI, Assopace Palestina, CISS, COSPE, Libera, ManifestA, Oxfam Italia, Rete Italiana Pace e Disarmo, Un Ponte Per, Vento di Terra: rivolgersi ai propri rappresentanti nei consigli regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane per chiedere di riconsiderare le relazioni in vari ambiti con lo stato di Israele o le amministrazioni locali israelianeLeggi l’articolo

Differenze 2.0: l’Uisp torna a scuola per combattere i pregiudizi con la nuova edizione del progetto nazionale

Nonostante gli innegabili progressi conseguiti negli ultimi decenni e i tanti passi compiuti dalla comunità internazionale contro la violenza maschile sulle donne, il fenomeno è ancora drammaticamente presente nella nostra società.

Proprio per questo l’Uisp ha deciso di riprendere il percorso iniziato con il progetto nazionale Differenze e tornare a parlare e confrontarsi con i giovani, studenti e studentesse delle scuole superiori italiane, per sensibilizzare su parità e lotta alla violenza di genere.

Il nuovo progetto denominato Differenze 2.0, finanziato dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento delle Pari Opportunità, è arrivato quarto in graduatoria su oltre 500 progetti, segno della buona qualità della proposta progettuale: un importante traguardo e riconoscimento di una buona pratica Uisp. “Si tratta di un’evoluzione della prima edizione che vuole fare un passaggio ulteriore e aggiungere campi di intervento sempre più attuali – spiega Manuela Claysset, responsabile Politiche di genere e diritti Uisp e del progetto – al centro ci sarà sempre il contrasto alla violenza maschile sulle donne, ma affronterà nello specifico i fenomeni di violenza on line, cyber bullismo e revenge porn, con approfondimenti sul tema del linguaggio” Leggi l’articolo

La poesia del calcio: Triangolare a Roma con le nazionali Poeti e Giornalisti. Perchè sport è intervento sociale

Un triangolare di calcio che racconti sport e inclusione visti dal campo: la squadra “Movimenti in salute” composta da ragazzi e ragazze di comunità terapeutiche e centri diurni che si occupano di salute mentale scenderà nel rettangolo di gioco, insieme alla Nazionale Giornalisti e alla Nazionale Poeti.

L’iniziativa è organizzata da Uisp Roma e il calcio d’inizio alle ore 16.30 di sabato 14 giugno presso l’impianto sportivo Fulvio Bernardini, in via dell’Acqua Marcia, 51. Attesissimi nel corso del pomeriggio i testimonial d’eccezione della manifestazione: Rigivan Ganeshamoorthy, medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 nel Lancio del Disco; Roberta Pirone, Founder Ruote a Spasso; Valeria Locritani, atleta paralimpica.

“Teniamo tantissimo a questo appuntamento che chiude in modo straordinario l’annata di Movimenti in Salute – spiega Simone Menichetti, presidente Uisp Roma. “Questa iniziativa ha una grandissima valenza – spiega Massimo Scarabattoli, consigliere Uisp Roma e operatore sociale – Non solo per quanto riguarda il benessere fisico, ma soprattutto per l’aspetto relazionale”Leggi l’articolo

On line Pagine Uisp numero 6 del 2025, con notizie e aggiornamenti per dirigenti e società sportive

È on line il numero 6 di PagineUisp del 2025, la newsletter mensile dell’Uisp rivolta alle associazioni e società sportive del territorio, ai dirigenti e volontari dello sportpertutti Uisp. Come ogni mese una rassegna delle novità in ambito fiscale, legale e di convenzioni promosse dall’Uisp.

In primo piano questo mese, il nuovo appuntamento con le consulenze di Sport Point; il via allo SportPerTutti Fest sulla Riviera Romagnola; I diritti dei minorenni nell’utilizzo delle immagini. Inoltre, le nuove partnership Uisp e gli aggiornamenti su scadenze e novità normative e fiscali di interesse per il mondo sportivoLeggi l’articolo

Vivicittà-Porte Aperte ad Ancona: prima tappa a Montacuto. Si replica martedì 17 giugno a Barcaglione

Lunedì 9 giugno si è svolta la prima tappa di Vivicittà-Porte aperte organizzata da Uisp Ancona, presso la Casa circondariale di Montacuto. La prossima è già in calendario per martedì 17 giugno presso l’istituto circondariale di Barcaglione: l’allestimento inizierà alle 9 e la corsa coinvolgerà una ventina di detenuti che percorreranno più volte un anello all’interno della casa circondariale, fino a raggiungere i 10 km.

La tappa di Montacuto, cui hanno partecipato 10 detenuti, ha proposto un percorso, lungo circa 2,5 km, che si è snodato per tre giri attorno al perimetro dell’istituto. Al termine della corsa, tutti i partecipanti sono stati premiati allo stesso modo, con un pacco gara e una medaglia di partecipazione, a testimonianza dello spirito inclusivo e non competitivo della manifestazioneLeggi l’articolo

L’Uisp sulla Rai con la storia di Stefano e Antonio, oltre il buio. Nel servizio l’atleta cieco e il suo accompagnatore

Storie di resistenza che vanno oltre i numeri. E la loro storia, quella di Stefano e Antonio, “Mano nella mano. Oltre il buio”, come titola RaiNews. Domenica 8 giugno si è svolta la 4^ edizione dell’Ultra Trail di Picerno, sull’altopiano sui Monti Li Foj, in provincia di Potenza. L’evento ha coinvolto un centinaio di atleti provenienti dal Centro e dal Sud Italia divisi in due percorsi – uno di 19 e uno di 50 chilometri, rispettivamente con 790 e 2009 metri di dislivello – che attraversano sentieri circondati da felci secolari.

Ma nel racconto della Tgr Rai della Basilicata, il protagonista vero è da ricercare nel gruppo dei partecipanti. Si tratta di Stefano Petranca, atleta cieco, che ai microfoni del TgR Basilicata parla dello straordinario rapporto con la sua guida Antonio Ciaglia: “Lui mi descrive il paesaggio e mi sembra di vederlo, il suo racconto è sempre emozionante”. Antonio aggiunge: “Avere un amico come Stefano va oltre tutto”Leggi l’articolo

Lo sportpertutti, nei luoghi di tutti: il progetto Uisp CoESport tra Genova e Potenza

Dalla palla a spicchi che rimbalza nel cuore del porto di Genova ai percorsi multisport allestiti in piazza a Pignola, il progetto CoESport ha attraversato l’Italia costruendo relazioni, movimento e nuove opportunità per centinaia di bambini e ragazzi. Promosso da Uisp Nazionale e finanziato da Sport e Salute S.p.A., il progetto è attivo in 40 territori e nasce per portare lo sport nei luoghi di vita quotidiana, soprattutto dove le condizioni economiche e sociali limitano l’accesso ad attività continuative e gratuite.

A Genova, CoESport ha preso forma attraverso il lavoro della Futura Genova ASD, che da febbraio a giugno 2025 ha garantito la pratica settimanale della pallacanestro a 30 bambine e bambini tra i 5 e i 16 anni. A Potenza, il progetto si è concluso con una festa di comunità. Sabato 7 e domenica 8 giugno, Piazza Nuova di Pignola si è trasformata in uno spazio pubblico di gioco, sport e inclusione

Leggi l’articolo

Il progetto Icehearts a Enna: collaborazione, consapevolezza e crescita attraverso lo sport

A Enna, il progetto Icehearts Europe ha preso forma in punta di piedi. Niente accelerazioni, nessuna urgenza: solo un tempo paziente per incontrarsi, conoscersi, imparare a stare insieme. Da ottobre 2024, un gruppo di bambini e bambine si ritrova ogni settimana in uno spazio pensato per loro, dove il gioco diventa linguaggio, lo sport diventa relazione, e ogni piccolo passo è un risultato condiviso.

Nei primi mesi di attività, l’attenzione si è concentrata sulla costruzione del gruppo. Con l’arrivo del nuovo anno, i bambini e le bambine sono state accompagnate alla scoperta di diversi sport di squadra: dal calcio alla pallavolo, dal basket all’atletica leggera.

Il progetto punta a consolidare questi progressi con continuità e attenzione. Secondo le mentors i miglioramenti sono visibili, soprattutto in termini di sicurezza personale: bambini e bambine affrontano con più fiducia una nuova sfida, si mettono in gioco, imparano a stare insieme senza giudizioLeggi l’articolo

Giunta nazionale e Conferenza dei presidenti regionali Uisp su attività, bilanci e formazione

Si è tenuta venerdì 6 giugno, con inizio alle 17.30, la riunione della Giunta Nazionale convocata congiuntamente alla Conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali Uisp, in modalità on line.

Tiziano Pesce, presidente Uisp, ha introdotto la riunione sottolineando lo sforzo organizzativo che i Comitati regionali, territoriali Uisp e dei Settori di Attività stanno sostenendo per l’organizzazione di numerosissime attività, allargando poi l’orizzonte dell’impegno associativo: “L’Uisp è anche attivatore di senso civico e partecipazione: non abbiamo smesso neppure un giorno di chiedere la pace per Gaza e per l’Ucraina, insieme ad Aoi-Cooperazione e Sviluppo, al Forum del Terzo Settore e alle altre reti interassociative nelle quali siamo coinvolti. Inizia la stagione dei Pride e particolarmente significativa è la partecipazione di molti Comitati Uisp”

Leggi l’articolo

Torino si muove con il progetto Uisp SportUP: sport urbano, accessibile e gratuito

Non tutti i bambini possono scegliere di fare sport. A Torino, come in molte città italiane, le barriere economiche, logistiche e culturali limitano l’accesso all’attività motoria, soprattutto nei quartieri periferici. Con il progetto SportUP, il comitato Uisp Torino ha costruito un’offerta gratuita e continua, pensata per raggiungere proprio chi resta fuori dalle proposte tradizionali.

Cinque le discipline attivate da fine marzo a fine giugno: nuoto, aikido, dodgeball, skateboard e longboard. Ogni attività è stata organizzata su base settimanale, in spazi messi a disposizione da centri sportivi, scuole e fondazioni locali.

Al Centro Polisportivo Massari e alla Piscina Lombardia, ai corsi di nuoto hanno partecipato bambine e bambini dai 7 ai 14 anni, con particolare attenzione a chi si avvicinava per la prima volta all’acqua. Tra loro anche diversi minori rifugiati ucraini e russi, coinvolti dall’associazione Divo e da famiglie in carico alla rete Torino Solidale. Il nuoto è diventato così non solo un’attività motoria, ma un’occasione concreta di interazione, autonomia e fiduciaLeggi l’articolo

La Special Rythmycs ai Campionati di Ritmica Uisp: Giorgia e le compagne in pedana con un nuovo esercizio

Domenica 8 giugno si è chiuso a Pisa il Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica Uisp: tra le società partecipanti c’è stata anche quest’anno l’Asd milanese Accademia Frida che ha ottenuto grandi successi ed è risultata la seconda società più premiata della Lombardia.