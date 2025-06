Serie A2 Softball: dopo i recuperi, weekend caldo per la corsa playoff e salvezza

(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

Torna al completo, dopo un fine settimana dedica ai recuperi, la serie A2 di softball con tante sfide interessanti per i vertici e la corsa salvezza dei due gironi.

Girone A

Il girone A si disputa nell’intera giornata di domenica, partendo con la capolista Lacomes Bollate, realizzatrice di un duplice successo conquistato nei recuperi di una settimana, che ospita la terza forza del girone le Iren Avigliana Rebels Reale Mutua. Per la formazione piemontese è l’ultima occasione per poter rientrare in corsa per i primi due posti del girone. Il Voden Medical Legnano, secondo in classifica, farà invece visita al Collecchio Softball. La compagine lombarda cerca la vittoria per proseguire nelle zone alte della classifica, mentre quella ducale vuole riscattarsi dopo lo sweep subito contro Bollate nell’ultimo turno di campionato e allontanarsi dalle zone basse della graduatoria. Sfida salvezza, infine, quella tra ASD Polisportiva Supramonte e Bulls Rescaldina. Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte e vorranno rifarsi contro una diretta rivale nella corsa alla permanenza in A1.

Girone B

Nel girone B si inizia sabato 14 giugno alle ore 17:00, con la sfida per il terzo posto tra le Nuove Pantere Lucca e le Stars Ronchi, in quel di Ronchi dei Legionari. Entrambe le formazioni sono appaiate in classifica con 6 successi e 10 sconfitte. In concomitanza, ad Azzano Decimo, scenderanno in campo l’ASD Azzanese e il Dalmine LS Crocetta nella classica delle sfide testa-coda. La formazione friulana guida il girone B con 14 vittorie e 2 sconfitte, mentre quella parmense è ultima in classifica con un record di 2 vittorie e 14 sconfitte. Chiude il programma del girone la sfida domenicale, a Firenze, tra la Castionese e Lupi Auto Fiorentina. La formazione ospite è prima del girone assieme all’ASD Azzanese con 14 partite vinte e 2 perse, mentre la compagine toscana è in piena bagarre per il terzo posto, con Lucca e Ronchi che registrano un record di 6 partite vinte e 10 perse.

