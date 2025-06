(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

"La cura dei luoghi, la forza delle persone"

Domani, 14 giugno, a Potenza confronto verso il nuovo Piano regionale del welfare

Domani, sabato 14 giugno 2025, alle ore 10, nel Parco Montereale di Potenza, incontro pubblico dal titolo: “La Cura dei Luoghi, la Forza delle Persone”. E’ un momento di ascolto, confronto e partecipazione per tracciare insieme il percorso verso l’aggiornamento del Piano Regionale del Welfare della Basilicata.

L’appuntamento vuole mettere al centro il valore delle comunità, dei territori e delle reti sociali come strumenti fondamentali per rispondere alle nuove fragilità e ai bisogni emergenti. L’obiettivo è quello di costruire un welfare capace di intercettare i bisogni, promuovere l’inclusione, accompagnare le persone più vulnerabili, rafforzando nel contempo legami sociali e creando spazi per opportunità culturali, sportive e aggregative.