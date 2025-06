(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 COMUNICATO STAMPA – MELITO-CORBUCCI: “JAZZ’INN CAPITALE 2026: ROMA GUIDA L’INNOVAZIONE URBANA CON UNA VISIONE INCLUSIVA, DIGITALE E SOSTENIBILE”

Roma, 13 giugno 2025 – «Questa mattina, nella prestigiosa cornice della Sala Protomoteca in Campidoglio e alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, abbiamo presentato JazzInn Capitale 2026, una sfida strategica per il futuro della nostra città – ne danno notizia i Consiglieri Capitolini Riccardo Corbucci e Antonella Melito, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione tecnologica – che continuano – Non si tratta solo di un evento, ma di un momento fondativo: l’inizio di una nuova visione per Roma, che non si limita a custodire il proprio passato ma sceglie di guidare l’innovazione nel paese, mettendo al centro le persone, i territori e la sostenibilità. L’innovazione non può essere calata dall’alto deve partire dall’ascolto dei bisogni reali dei cittadini. Con la Consulta Roma Smart City Lab, istituita in Aula Giulio Cesare, abbiamo scelto un modello di transizione digitale costruito dal basso, orientato a migliorare concretamente la qualità della vita. Con JazzInn Capitale 2026 compiamo un salto di scala. Roma diventa l’hub nazionale ed europeo dell’innovazione urbana. Un luogo permanente e aperto dove pubbliche amministrazioni, imprese, università, investitori e cittadini co-progettano le città intelligenti del futuro. Vogliamo portare il modello partecipativo e resiliente dei piccoli comuni dentro la complessità e la forza della Capitale – proseguono Melito e Corbucci – costruendo una rete policentrica che valorizzi territori, risorse e competenze diffuse. Non immaginiamo una fiera o un convegno, ma uno spazio di coprogettazione operativa, dove pubblico e privato si incontrano per generare soluzioni condivise nei campi della mobilità, della digitalizzazione, della partecipazione e della cultura. Siamo già al lavoro per migliorare e integrare strumenti digitali in grado di facilitare il rapporto tra cittadini e Amministrazione. Il nostro approccio è dinamico, sperimentale, in continuo dialogo con gli altri territori. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Ampioraggio e al lavoro costruito in seno alla Consulta Roma Smart City Lab abbiamo visto come l’innovazione possa nascere anche lontano dai grandi centri, e come il coinvolgimento dei territori sia la vera chiave per generare crescita sostenibile ed equa. A conferma del nostro impegno Roma Capitale parteciperà come “Casegiver” ufficiale a JazzInn 2025 a Campobasso. Porteremo un caso reale della città, oggetto di coprogettazione aperta, con esperti, amministrazioni e imprese. Una dimostrazione concreta che la nostra visione è in movimento, pronta a mettersi in gioco. Con questa iniziativa, rafforziamo il ponte tra Roma e le città medie e piccole, convinti che la nuova generazione di servizi pubblici digitali si costruisca insieme. Roma vuole e deve guidare il cambiamento. Ma sa che non può farlo da sola. Ecco perché rivolgiamo un appello concreto a tutti gli attori che possono contribuire a questo percorso. Alle imprese: questo è lo spazio per sperimentare, co-progettare, investire. Roma sarà il vostro laboratorio e il vostro palcoscenico. Agli investitori: offriamo un ecosistema fertile, pronto, interconnesso con i fondi europei e nazionali. Cerchiamo capitali pazienti, responsabili, orientati alla trasformazione sostenibile. Agli enti locali: JazzInn non è un modello da esportare, ma una piattaforma operativa tra territori. Vi invitiamo a farne parte, a condividere esperienze, risorse, strumenti. Con JazzInn Capitale 2026, Roma si propone come motore di un’innovazione che sia realmente pubblica, collaborativa, orientata al bene comune. Abbiamo la visione, gli strumenti, i partner. Ma soprattutto abbiamo una responsabilità: costruire città più intelligenti, più giuste, più vive. Roma, come ha fatto tante volte nella sua storia, è pronta a essere faro. Ma oggi più che mai vuole essere ponte.» concludono i consiglieri capitolini Antonella melito e Riccardo Corbucci.

[cid:c6902eda-a5db-4aa6-9683-8dc716c22efd]

Arianna Berardi

Funzionario processi comunicativi e informativi

Ufficio dell’Assemblea Capitolina

Segretaria Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica

Via Petroselli, 45 – Roma