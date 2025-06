(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 13 giugno 2025

CARABINIERE UCCISO: LUNGO APPLAUSO IN RICORDO AL VILLAGGIO COLDIRETTI A UDINE

Un lungo applauso in memoria di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso ieri a Francavilla Fontana, è stato tributato nel corso dell’evento su Agricoltura e Pesca al Villaggio Coldiretti di Udine. E’ stato il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a ricordare il sacrificio del Brigadiere Capo. “Una persona che era al suo ultimo giorno di lavoro – ha detto il Ministro – e che poteva girarsi dall’altra parte, è intervenuto ed è caduto. Aveva due figlie come me. Mi ha colpito”. Un omaggio condiviso dai presenti, tra cui il segretario generale e il presidente di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo ed Ettore Prandini, il Governatore del Friuli Massimiliano Fedriga, il presidente di Ice Matteo Zoppas e il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, oltre che da tutti gli spettatori che assistevano all’incontro.