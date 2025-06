(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 COMUNICATO STAMPA

SICUREZZA IDRAULICA E AMBIENTALE: DUE INTERVENTI STRATEGICI APPROVATI A CASTIADAS

C agliari, 12/06/2025

Approvati, a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA “ex post”, due interventi presentati dal Comune di Castiadas, finalizzati alla sicurezza idraulica e ambientale del territorio. Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi. I progetti riguardano Il primo lotto funzionale del piano di manutenzione degli alvei a scala di bacino, già realizzato, per un valore di circa 351 mila euro e l a sistemazione idraulica, geologica e forestale delle borgate di Olia Speciosa, Annunziata e Camisa, per un importo di 3,6 milioni di euro.

Entrambi gli interventi puntano a ridurre il rischio idraulico e idrogeologico in aree a elevata vulnerabilità. “La sicurezza idraulica è parte integrante della nostra strategia di adattamento ai cambiamenti climatici – ha dichiarato l’assessora Laconi – e rappresenta una priorità perseguita in sinergia con i territori”.

Il Servizio VIA ha escluso la necessità di ulteriori procedure, subordinando l’attuazione al rispetto di specifiche prescrizioni ambientali: manutenzione degli interventi realizzati, misure di mitigazione acustica concordate con ARPAS, gestione delle terre da scavo e un piano di monitoraggio ambientale conforme alle linee guida ISPRA.

“Questa delibera – ha concluso Laconi – rappresenta un modello di efficienza amministrativa e attenzione ambientale, confermando l’impegno della Regione nella salvaguardia del territorio”.

Gli interventi insistono sul bacino del Flumendosa-Campidano-Cixerri, in aree idrograficamente fragili, e derivano da una progettazione integrata che unisce ingegneria naturalistica e tutela delle borgate storiche di Castiadas.

​

Ufficio Stampa Regione Sardegna