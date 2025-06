(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Potenza, 12 giugno 2025

Dossier Bankitalia e l’incidenza di automotive ed energia

L’assessore Latronico: transizione verso un’economia più stabile e moderna

L’annuale fotografia che fa Banca d’Italia sull’economia della Basilicata restituisce il

quadro di un sistema economico regionale strutturalmente vulnerabile, legata

principalmente a fattori esogeni quali industria dell’automotive e comparto energetico.

L’analisi dell’evoluzione dell’economia regionale del lungo periodo (2007-2023), infatti,

evidenzia che il valore aggiunto della regione, pur mostrando un andamento ciclico in

alcuni anni differente da quello nazionale, risultava nel 2023 di poco superiore a quello del

2007, analogamente a quanto registrato per l’Italia, mentre nella media delle regioni

meridionali il recupero dei valori precedenti la crisi finanziaria risultava ancora incompleto.

Alla dinamica economica regionale ha contribuito prevalentemente l’industria in senso

stretto, il cui valore aggiunto ha mostrato un aumento del 9,5% nel complesso del periodo

considerato, a fronte della riduzione che si è verificata nel Mezzogiorno e nel resto del

Paese.

Nell’industria lucana il principale contributo alla crescita è giunto proprio dal comparto

energetico. “Un fattore incoraggiante che emerge dalla lettura dei dati forniti da Banca

d’Italia riguarda la qualità del contesto istituzionale e dell’azione pubblica, che determinano

l’ambiente nel quale le imprese e i cittadini operano e interagiscono. Nel 2023, infatti, la

Basilicata fa registrare un indicatore complessivo sulla qualità dell’azione pubblica (QAP)

lievemente superiore a quello del Mezzogiorno, evidenziando una maggiore qualità dei

servizi ai cittadini e un migliore funzionamento del sistema giudiziario.

Possiamo sicuramente ritrovare in questo dato un fattore endogeno capace di favorire lo

sviluppo economico e umano della nostra regione, commenta l’Assessore Cosimo

Latronico.

È questo, infatti, il ruolo delle Istituzioni e dell’azione pubblica: programmare risorse per

interventi che possano aumentare il potenziale di crescita della nostra regione.

Le risorse del PNRR insieme a quelle delle politiche di coesione europea e nazionale sono

state programmate per accompagnare il potenziamento del nostro sistema economico.

Abbiamo grande attenzione all’attuazione degli interventi perché possano accelerare la

transizione del nostro sistema economico verso un’economia più stabile e moderna”,

conclude l’assessore Latronico.