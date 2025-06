(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 L’assessore regionale Cupparo: la Total non mantiene gli impegni

Domani, 12 giugno, convocato in Regione il “Tavolo della trasparenza”

La Total non mantiene gli accordi raggiunti al Tavolo della Trasparenza del 12 febbraio scorso per la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati a Tempa Rossa, in precedenza alle dipendenze di Lucana Servizi e successivamente trasferiti a Tecnoindustrie.

E’ la conclusione dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio al Dipartimento Sviluppo Economico presieduto dall’Assessore Francesco Cupparo con funzionari del Dipartimento, rappresentanti Total (ing. Scisciolo), di Tecnoindustrie e di Uilm e Fiom. Secondo l’intesa raggiunta il 12 febbraio scorso, 10 lavoratori di Lucania Servizi sono passati alle dipendenze di Tecnoindustrie che nei prossimi giorni interromperà il rapporto di lavoro come avverrà per altri 6 lavoratori attualmente in trasferta. L’assessore Cupparo ha chiesto alla Total di farsi garante della prosecuzione dei rapporti di lavoro di tutti i lavoratori per le attività di servizio a Tempa Rossa e di fronte all’affermazione dell’ing. Scisciolo della “impossibilità per non avere Total attività aggiuntive”, stigmatizzando l’atteggiamento della stessa Total, ha sciolto l’incontro.

Domani al Dipartimento (ore 10,30) è prevista una nuova riunione del Tavolo della Trasparenza sempre con la presenza di Total per un aggiornamento del Progetto CED (Centro Droni).