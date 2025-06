(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 Oggetto: Al Centro Servizi di Unimore il seminario “Frontiere nella sperimentazione preclinica”, il 12 giugno

Il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa di Unimore (CHIMOMO) organizza, in occasione dell’850° anniversario di Unimore, il seminario “Frontiere nella sperimentazione preclinica”. L’evento, a partecipazione gratuita, si terrà il giorno giovedì 12 giugno alle ore 12 presso l’Aula Magna del Centro Servizi Unimore (Largo del Pozzo 71, Modena).

L’incontro sarà un’occasione per approfondire il tema dei modelli 3D in vitro di organi e tessuti umanizzati per la sperimentazione di prodotti medicinali per terapie avanzate. Tra i relatori è previsto l’intervento della Prof.ssa Manuela Teresa Raimondi del Politecnico di Milano, esperta di bioingegneria, rinomata per i suoi contributi pionieristici alla meccanobiologia, all’ingegneria tissutale e alla medicina rigenerativa, introdotta dalla Direttrice del Dipartimento Prof.ssa Caterina Longo.

Modena, 11 giugno 2025

