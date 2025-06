Re: Unimore apre il Parco del DIEF alla cittadinanza con una camminata tra biodiversità e sostenibilità urbana

(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

> *Un itinerario nel verde promosso da Unimore, Legambiente e Foreste per

> Sempre per scoprire la rete ecologica della città, con arrivo al Parco del

> Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, riqualificato grazie al Bando

> Verde Comune 2023 e oggi sede di una stazione meteorologica per il

> monitoraggio del clima urbano.*

> L’*Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia*, assieme a *Legambiente

> Modena Circolo “Angelo Vassallo”* e l’associazione *Foreste per Sempre

> ODV*, promuove una *camminata tematica aperta al pubblico*, dedicata alla

> scoperta del verde urbano e del suo ruolo nella qualità della vita e nella

> sostenibilità ambientale. L’iniziativa, intitolata *Itinerari di

> sostenibilità e biodiversità urbana*, si svolgerà nel pomeriggio e

> accompagnerà i partecipanti lungo un *percorso guidato tra storia, natura

> e paesaggio*.

> *Il ritrovo è fissato per le ore 16:30* presso il *Parco Campagna della

> Resistenza*, punto di partenza del cammino che attraverserà alcuni tratti

> della rete di corridoi ecologici urbani della città. Dopo un breve saluto

> iniziale, le associazioni promotrici introdurranno una riflessione sul

> valore del patrimonio verde cittadino, con attenzione alle caratteristiche

> storiche e ambientali del parco.

> *Il tragitto si concluderà attorno alle ore 18:00 *nel nuovo *Parco del

> Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”* di Unimore, recentemente

> oggetto di un intervento di riqualificazione realizzato con il sostegno

> della *Fondazione di Modena* attraverso il *Bando Verde Comune 2023*. Il

> progetto restituisce alla città uno spazio accessibile e curato, pensato

> per favorire la *biodiversità* e l’*educazione ambientale*, aperto alla

> comunità accademica e ai cittadini.

> All’interno del Parco DIEF è oggi attiva una *stazione meteorologica

> gestita dall’Osservatorio Geofisico di Unimore*. Lo staff accompagnerà i

> partecipanti in una *visita agli strumenti installati*, illustrandone le

> funzioni e il ruolo strategico nel monitoraggio del clima urbano, in

> un’ottica di sensibilizzazione e diffusione della cultura scientifica

> legata ai cambiamenti climatici.

> A conclusione della giornata, le associazioni organizzeranno un *laboratorio

> creativo all’aperto dedicato alla biodiversità urbana*. I partecipanti

> potranno contribuire alla costruzione di un “*bug hotel*”, una piccola

> struttura progettata per offrire rifugio a insetti utili e impollinatori:

> un simbolo concreto di armoniosa coesistenza tra ambiente naturale e

> tessuto urbano.

> *Informazioni utili*

> Il percorso prevede alcuni tratti su strade aperte al traffico: si

> raccomanda prudenza e vigilanza, in particolare per chi accompagna minori. *Per

