(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 09 June 2025 Infrastrutture, Dreosto: Made in Italy ancora protagonista nel mondo

Roma, 9 giu. – “L’inaugurazione in India del ponte ferroviario Anji Khad, progettato e supervisionato da Italferr, è motivo di grande orgoglio per l’Italia. Si tratta di un’opera ingegneristica straordinaria che dimostra come la competenza e le eccellenze italiane continuino a lasciare un segno concreto a livello internazionale. È una dimostrazione tangibile di come il Made in Italy non sia solo sinonimo di stile e qualità, ma anche di innovazione e know-how ingegneristico. L’Italia e l’India stanno consolidando una partnership sempre più solida: penso in particolare al corridoio IMEC, progetto strategico che unisce Europa, Medio Oriente e India, di cui l’Italia è partner attiva. Queste iniziative rafforzano i legami tra due nazioni amiche, unite da interessi comuni e da una visione di sviluppo condivisa.”

Così in una nota il senatore della Lega Marco Dreosto, componente della Commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama.

Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier