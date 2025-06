Conferenza stampa mercoledì 11 ore 11,30 comune

(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 09 June 2025

**MERCOLEDI’ 11 GIUGNO ALLE ORE 11,30 **

**EX SALA GIUNTA PALAZZO COMUNALE*

Mercoledì 11 giugno,alle ore 11,30 nell’ex sala giunta del palazzo

comunale di San Giovanni Valdarno, si terrà la conferenza stampa per

presentare il*progetto “Vacanze Anziani 2025”*, promosso dalla

Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno Aretino, in collaborazione

con l’associazione AUSER.

La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare le azioni previste

per l’edizione 2025 del progetto, che punta a favorire l’inclusione e il

diritto alla vacanza anche per le fasce più fragili della popolazione

over 65.

Interverranno:

*Valentina Vadi*, presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno

aretino

*Jacopo Tassini*, sindaco di Laterina Pergine Valdarno

*Sirio Migliorucci, *presidente Auser Montevarchi