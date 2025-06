(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

Potenza, 8 giugno 2025

La Regione contribuisce al restauro della chiesa di San Pietro a Grottole

Si è tenuta oggi a Grottole la celebrazione per la riapertura al culto e la consacrazione del

nuovo altare della Chiesa di San Pietro, recentemente restaurata grazie al contributo della

Regione Basilicata. La cerimonia è stata presieduta da Sua Eccellenza Mons. Salvatore

Ligorio, Arcivescovo emerito di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo, in un clima di

partecipazione e devozione da parte della comunità locale.

In occasione dell’evento, la Parrocchia SS. Luca e Giuliano ha voluto omaggiare

l’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico con una targa per “la collaborazione e

la grande sensibilità rivolta al restauro della Chiesa di San Pietro”. Il gesto simbolico

rappresenta il forte legame tra istituzioni e territorio, nella comune volontà di preservare i

luoghi di fede e cultura che costituiscono la memoria viva delle comunità lucane.

“È con grande emozione che ricevo questo riconoscimento – ha detto Latronico – perché

testimonia un lavoro condiviso, portato avanti con convinzione per restituire a Grottole un

simbolo della sua identità. L’arte, la fede e la bellezza tornano a risplendere nel cuore