(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 8 giugno 2025

COLDIRETTI NELLA DELEGAZIONE DEL COMMISSARIO HANSEN PER PROMUOVERE IN GIAPPONE L’ECCELLENZA AGROALIMENTARE EUROPEA

Coldiretti, unica organizzazione agricola italiana presente, partecipa alla missione istituzionale guidata dal Commissario europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen, in Giappone, insieme alle principali aziende e realtà agroalimentari dell’Unione Europea. La visita si svolgerà tra Tokyo e Osaka dall’8 al 13 giugno 2025, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali e promuovere le eccellenze agroalimentari europee su un mercato strategico come quello giapponese.

La missione, spiegano Coldiretti e Filiera Italia, rappresenta un’importante occasione in un Paese che più di altri sa riconoscere e valorizzare la qualità, la distintività e gli elevati standard dei nostri prodotti agroalimentari. Accanto agli incontri istituzionali di alto livello, sarà fondamentale facilitare nuovi legami tra operatori europei e giapponesi attraverso appuntamenti business-to-business, puntando sull’Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone in vigore con successo dal 2019.

“Non presenteremo soltanto prodotti di alta qualità – dichiara Luigi Scordamaglia, responsabile mercati, internazionalizzazione e politiche europee di Coldiretti e amministratore delegato di Filiera Italia – ma racconteremo un modello produttivo fondato su sostenibilità, sicurezza alimentare e innovazione, valori sempre più richiesti anche dai consumatori giapponesi. È evidente – conclude Scordamaglia – che se da un lato è apprezzabile l’impegno del Commissario Hansen nel promuovere e difendere il sistema agroalimentare europeo, dall’altro ci aspettiamo coerenza da parte dell’intera Commissione e soprattutto dalla Presidente von der Leyen, rinunciando all’ipotesi di un fondo unico e ai tagli alla Pac che finirebbero per colpire proprio quel patrimonio produttivo di eccellenza che oggi ci stiamo sforzando di far conoscere al mondo”.