“A tu per tu con la scienza”, dal 9 al 13 giugno un evento di orientamento per le scuole superiori al FIM di Unimore

Una settimana per scoprire la scienza da vicino: dal 9 al 13 giugno 2025, torna al Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore l’iniziativa “A tu per tu con la scienza”, rivolta a 90 studenti delle scuole superiori di Modena e Reggio Emilia.

Cinque giorni tra fisica, informatica e matematica, pensati per avvicinare gli studenti al mondo della ricerca e orientarli nelle scelte future. L’iniziativa, riconosciuta come Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), è ormai un appuntamento fisso e molto atteso dalle scuole del territorio, apprezzato da partecipanti e insegnanti per il suo approccio pratico e coinvolgente.

Si comincia lunedì 9 giugno con la giornata speciale “La Scienza è il mio mestiere!”, interamente dedicata all’orientamento. Professionisti laureati in discipline scientifiche – oggi attivi in aziende, centri di ricerca e scuole – racconteranno come hanno trasformato la loro passione in una carriera, offrendo spunti concreti e ispirazione ai partecipanti.

Il resto della settimana vedrà gli studenti impegnati in seminari, laboratori e attività di gruppo a stretto contatto con docenti e ricercatori dell’Ateneo. A chiudere il programma, l’ormai tradizionale “Science contest”: ogni gruppo dovrà raccontare un concetto scientifico in modo creativo, utilizzando solo oggetti di uso comune. In palio gadget Unimore e libri di divulgazione scientifica.

L’intero progetto è curato dal gruppo di Public Engagement del Dipartimento, che da anni promuove iniziative formative rivolte alle scuole superiori, per aiutare ragazze e ragazzi a orientarsi nel mondo universitario e professionale.

