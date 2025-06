Uispress n. 22 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 6 giugno 2025

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

Uispress n. 22 – venerdì 6 giugno 2025 Anno XLIII

Sport e nuove cittadinanze, Tiziano Pesce su Repubblica: “Responsabilità e ruolo inclusivo”

Nel servizio della giornalista Chiara Nardinocchi, pubblicato da Huffington Post e Repubblica, si legge che “il razzismo nello sport non è un fenomeno nuovo, ma negli ultimi anni, complici la polarizzazione del discorso politico e la grancassa dei social, gli episodi sembrano moltiplicarsi e colpire gli atleti del campo e dagli spalti. Promuovere una legge sulla cittadinanza più inclusiva è uno dei passi necessari per superare le discriminazioni, per questo in molti guardano con fiducia al referendum dell’8 e del 9 giugno”.

“Lo sport è il terzo polo educativo dopo famiglia e scuola – dice Tiziano Pesce presidente nazionale Uisp, associazione che ha lanciato l’invito a partecipare ai Referendum e a votare SI a questo e agli altri quesiti – e credo che azioni progettuali di educazione e di sensibilizzazione possano essere uno strumento importantissimo. Un altro elemento molto importante è anche la formazione di giudici e degli arbitri perché c’è bisogno di maggiore omogeneità. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito a decisioni molto diverse sul campo”Leggi l’articolo

Referendum dell’8 e 9 giugno: l’importanza di partecipare e di votare sì. L’invito Uisp e Federazione Arci

Dal mondo del terzo settore è forte l’invito a recarsi alle urne per compiere il proprio diritto-dovere civico del voto. Don Luigi Ciotti, copresidente di Libera ha condiviso un video messaggio, in cui ricorda che è importante esserci: “Mancano 48 ore: come ben sapete l’esercizio del voto è un dovere civico, non un obbligo ma un impegno che come cittadini siamo invitati tutti a rispettare – dice Don Ciotti – Nello spirito di contribuire alla costruzione di quell’Italia che proprio la nostra Costituzione immagina come un progetto sempre in divenire”.

Anche l’Uisp si è espressa nella direzione della partecipazione e dei cinque SI’ ed insieme ad Arci e alle altre associazioni che fanno parte della Federazione Arci, ha diffuso questo comunicato unitario: “L’8 e 9 giugno abbiamo un’occasione cruciale: possiamo cambiare il futuro del nostro Paese con un gesto semplice ma potente. Possiamo farlo votando SÌ ai 5 referendum su lavoro e cittadinanza”

Leggi l’articolo

Sport negli istituti carcerari: la ricerca di speranza e dignità. A cosa si deve tanto interesse?

Vivicittà Porte Aperte: il messaggio di speranza e dignità di questa storica corsa dell’Uisp fa parlare di se in tutta Italia, dall’istituto penitenziario Marassi di Genova (servizio Tgr Rai Liguria) a quello femminile di Roma Rebibbia (su Corriere della Sera-Buone notizie), da quello di Ferrara (su Msn) a quelli che si svolgeranno nei prossimi giorni, ad Ancona Montacuto (9 giugno) e Ancona Barcaglione (17 giugno).

A che cosa si deve questo interesse dei media? Al crescente significato sociale che assume questo intervento, attraverso una manifestazione nota come Vivicittà, da sempre portabandiera di diritti, dignità, inclusione. E ad un cambio di paradigma del processo educante, sostituendo l’aiuto al giudizio: il giudizio condanna, cerca la colpa, stabilisce la pena; l’aiuto invece serve a superare l’errore, riconoscendolo e correggendoloLeggi l’articolo

Pattinaggio: Uisp Skating Fest 2025, spettacolo su tre piste tra Bologna, Massa e Modena

Il Pattinaggio nazionale Uisp scende in pista e chiama a raccolta pattinatrici e pattinatori da tutta Italia per dare vita a un mese di campionati e rassegne, per tutte le fasce di età e i livelli tecnici.

Tra queste, a Calderara di Reno domenica 15 giugno si terrà la “Rassegna dei Gigli”, nell’ambito del progetto Rotelle senza barriere, una iniziativa promozionale e non competitiva di pattinaggio artistico a rotelle per atleti con disabilità, fisiche o mentali. “E’ la prima edizione di questa rassegna rivolta a ragazzi e ragazze con disabilità – spiega Luca Bassetto, responsabile Pattinaggio nazionale Uisp – Adattiamo alle loro esigenze il pattinaggio artistico, affinchè possano utilizzare gli attrezzi necessari alla loro mobilità e avere il supporto dell’allenatore in pista. La proponiamo in una giornata centrale per darle visibilità e far conoscere il progetto”

Leggi l’articolo

Il Rugby Uisp va a meta: aumenta lo spettacolo e la partecipazione. Finali nazionali a Piacenza il 7 giugno

Cresce il rugby targato Uisp: la stagione 2024/25 ha visto in campo 24 società contro le 22 della stagione precedente, che hanno giocato 158 partite, coinvolgendo 28 arbitri e oltre 700 giocatori. “I nostri atleti hanno fatto in questa stagione 880 mete, 170 più di quella passata”, racconta Giorgio Boin, Rugby Uisp all’interno del Settore di Attività Giochi Uisp.

Sabato si giocheranno a Piacenza i 5 incontri per determinare la classifica finale, le partite si svolgeranno dalle 11 alle 17 e poi ci sarà la grande festa con tutti i partecipanti. L’evento è patrocinato dal Piacenza Rugby e organizzato dal Codogno rugby con il supporto del Rugby Uisp Lombardia e Uisp Piacenza. Leggi l’articolo

Uisp partner del lancio di “Karate Kid: Legends”: lo sport che trasmette valori. Interviene Michele Chendi

L’Uisp da sempre promuove il valore dello sport per tutti e per questo è stato scelto come partner nel lancio del film “Karate Kid Legends”, uscito al cinema il 5 giugno. Protagonisti della campagna promozionale sono, infatti, ragazzi e ragazze di asd e società sportive affiliate Uisp di diverse città italiane, grazie alla collaborazione del Settore di Attività Discipline Orientali Uisp.

GUARDA IL VIDEO PROMOZIONALE

“L’Uisp è stata scelta per portare avanti questo percorso di promozione perchè coerente con il modello di crescita proposto dal film e i valori promossi – dice Michele Chendi, responsabile Discipline orientali Uisp – Lo sport Uisp si conferma uno strumento efficace per consolidare questo modello e trasmettere ai ragazzi sicurezza, intesa come fiducia in sè stessi e capacità di portare avanti i loro sogni attraverso lo sport. I risultati si vedono con il tempo, perchè è una metodologia che, attraverso la tecnica, lavora nel profondo delle persone”

Leggi l’articolo

Con Giorgio Lo Giudice se ne va un pezzo di storia dell’atletica leggera e dell’Uisp

Ci ha lasciati Giorgio Lo Giudice, 89 anni, insegnante di educazione fisica, giornalista della Gazzetta dello Sport, grande passione al servizio dello sport. I funerali si terranno a Roma, sabato 7 giugno alle 9.30, nella chiesa di San Giuseppe Cottolengo, in via Bonaccorsi 23.

Pubblichiamo il ricordo di Tiziano Pesce, a nome di tutta l’Uisp e un articolo di Sergio Giuntini che ne ricostruisce il profilo, con particolare riferimento a ciò che Giorgio Lo Giudice ha fatto nell’Uisp e per l’UispLeggi l’articolo

La bellezza dello sport e quella del territorio: Uisp Sicilia promuove un week-end di divertimento all’aria aperta

Oltre 300 persone tra atleti tecnici e dirigenti provenienti da diversi centri della Sicila, ma anche da Calabria e Puglia, per una tre giorni all’insegna dello sport promozionale e amatoriale.

Sono alcuni dei numeri della Rassegna regionale sport, il grande contenitore multidisciplinare organizzato dal Comitato Uisp Sicilia e che si terrà da venerdì 6 a domenica 8 giugno.

“Un grazie va a tutti gli amici che, non solo dalla Sicilia ma anche da altre regioni – commenta il presidente Uisp Sicilia Sergio Vinciprova – verranno a trascorrere tre giorni in questa bella festa dove l’unico vincitore sarà lo sport”.

“Lo sport è un importante veicolo promozionale anche del territorio dove di svolge un evento”, aggiunge il presidente Uisp Enna Riccardo CaccamoLeggi l’articolo

Uisp sulla Rai con Vivicittà nella casa circondariale di Marassi a Genova

Nella Casa Circondariale genovese di Marassi si è tenuta martedì 3 giugno la 41^ edizione di Vivicittà-Porte Aperte, la manifestazione podistica dell’Uisp che ogni anno coinvolge gli istituti penitenziari di tutta Italia, per sensibilizzare sui diritti dei detenuti e costruire un ponte tra città e carcere. L’edizione 2025 della corsa organizzata dall’Uisp Genova è stata un successo, grazie alla collaborazione con il carcere e al sostegno della regione.

“Questa è la punta dell’iceberg di un’attività sportiva che si sviluppa lungo tutto l’anno all’interno delle case circondariali di Marassi e di Chiavari”, ha detto Tommaso Bisio, presidente Uisp Liguria, ai microfoni della TgR Rai Liguria.

GUARDA IL SERVIZIO DELLA TGR RAI LIGURIALeggi l’articolo

Non solo Roland Garros: il Tennis Uisp sulla terra rossa all’isola di Albarella (Rovigo)

Il Tennis Uisp è tornato in campo con una manifestazione nazionale sull’isola di Albarella (Ro) dove, da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, si sono giocate le Finali della CoppItalia 2025.

Grande soddisfazione emerge dal racconto che di queste tre giornate fa Alessandro Barba, responsabile nazionale del Settore di attività Tennis Uisp: “È difficile trovare le parole giuste per raccontare ciò che abbiamo vissuto: è stato un evento indimenticabile – racconta Barba – In soli tre giorni abbiamo accolto 80 squadre, riunito oltre 400 persone provenienti da 10 regioni diverse, e assistito a ben 477 partite. Numeri impressionanti, ma che da soli non bastano a descrivere l’energia, il rispetto e lo spirito che ogni singolo partecipante ha portato in campo”

Leggi l’articolo

Il Rapporto sul Servizio civile presentato da Cnesc e Forum. Molti i ragazzi e le ragazze in servizio all’Uisp

L’Uisp è fin dalla nascita del servizio civile in prima linea per accogliere giovani interessati a mettersi alla prova e accrescere le proprie esperienze attraverso l’impegno volontario nel terzo settore.Diamo il benvenuto a Elena, Federico e Francesca che hanno iniziato il servizio civile all’Uisp nazionale nell’ambito della comunicazione sociale. Attraverso loro diamo il benvenuto a tutti i ragazzi e alle ragazze che hanno iniziato il servizio nelle sedi Uisp di tutta Italia.

Giovedì 5 giugno, inoltre, si è tenuto a Roma l’evento “Giovani, pace, cittadinanza. Il contributo del terzo settore al piano triennale del Servizio Civile” promosso dal Forum Terzo Settore e dalla CNESC – Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile. Un’occasione importante di confronto, a partire dalla presentazione del XXIII Rapporto Annuale CNESC sui progetti conclusi nel 2024 e della ricerca del Forum Terzo Settore sulla partecipazione delle organizzazioni socie al Servizio CivileLeggi l’articolo

Presentato il Rapporto Italia Eurispes: nella nostra società sono in corso processi di cambiamento radicale

Il 29 maggio è stato presentato il Rapporto Italia 2025, giunto quest’anno alla 37a edizione, la pubblicazione ruota attorno a sei capitoli, ciascuno dei quali offre una lettura dicotomica della realtà esaminata, e si struttura attraverso 6 saggi e 60 schede fenomenologiche. Vengono affrontati, quindi, attraverso una lettura duale della realtà, temi che l’Eurispes ritiene rappresentativi della attualità politica, economica e sociale del nostro Paese.

GUARDA IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE

Le dicotomie tematiche individuate per il Rapporto Italia 2025 sono: unione/divisione; cura/incuria; concentrazione/distribuzione; scelta obbligo; speranza/rinuncia; agio/disagio Leggi l’articolo

Da Roma a Parma, passando per Bologna: l’impegno del progetto Sic! Il calcio che include, parole che uniscono

Un campo da calcio che diventa luogo di ascolto, relazione e cittadinanza. È questa l’immagine che si prepara a raccontare Movimenti in salute, il triangolare che si svolgerà sabato 14 giugno a Roma, presso l’impianto sportivo Fulvio Bernardini. Tre squadre – la Nazionale giornalisti, la Nazionale poeti e il collettivo formato da ragazze e ragazzi di comunità terapeutiche e centri diurni – si sfideranno in un pomeriggio in cui lo sport si intreccerà a letture pubbliche, poesia e testimonianze. L’evento, promosso da Uisp Roma nell’ambito del progetto SIC! – Sport, Integrazione, Coesione, sarà anche un momento di riconoscimento e visibilità. In campo e fuori, saranno presenti Rigivan Ganeshamoorthy, medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, Roberta Pirone, fondatrice dell’associazione Ruote a spasso, e Valeria Locritani, atleta paralimpica.

Sabato 7 giugno, invece, sarà la volta di Parma, con la quarta edizione del torneo internazionale “Tardini for Special by Progetti del Cuore”Leggi l’articolo

Il progetto Tran-Sport in Puglia: Living Lab a Bari su sport, mobilità, inclusione sociale, imprenditoria sportiva

Mercoledì 28 maggio si è tenuto a Bari, presso la Regione Puglia, il Living lab del progetto Tran-Sport, promosso dall’Uisp e finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Insieme al presidente regionale Uisp Antonio Adamo e al coordinatore regionale del progetto Fabio Mariani, sono intervenuti l’assessora ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, Debora Ciliento, i funzionari dell’assessorato e la neo-dirigente del Servizio “Sport per tutti”, dott.ssa D. Cinquepalmi.

Il focus dell’incontro è stato un cambio di paradigma sul concetto di sport, in linea con le più recenti indicazioni europee. L’obiettivo è promuovere la “transizione sportiva”, ovvero un nuovo approccio che riconosca allo sport un ruolo più ampio e strategico rispetto alla visione tradizionale, spesso limitata dal mainstreamLeggi l’articolo

Il calendario dei prossimi corsi di formazione Uisp su tutto il territorio nazionale

Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

Leggi l’articolo

Anche quest’anno puoi donare il tuo 5×1000 all’Uisp: per i diritti e la coesione sociale

Dal 30 aprile l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione online il modello 730/2025 precompilato per la visualizzazione, per le modifiche e l’invio si partirà dal 15 maggio e si avrà tempo fino alla scadenza del 30 settembre ed entro il 31 ottobre per il modello Redditi Persone Fisiche.

Come tutti gli anni siamo chiamati a scegliere a chi destinare il 5 per mille. Donare attraverso questo strumento significa dare concretezza al principio di sussidiarietà orizzontale in modo volontario e consapevole.

L’Uisp, come ente che opera nell’ambito del non profit della promozione sportiva e sociale può beneficiare di questo tipo di sostegno.

Perché sostenere l’Uisp? Al centro della Uisp c’è la persona, il cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le proprie motivazioni, le proprie differenze da riconoscere e valorizzare.

MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tvLeggi l’articolo

Sport sociale e per tutti Uisp: le news più lette e condivise degli ultimi giorni sul sito e sui social network

Nel corso di questi giorni in primo piano: Spazi che si aprono, barriere che cadono: SportUP corre a Verona; Il significato di Vivicittà a Rebibbia, spiegare una corsa non basta; L’Almanacco Antirazzista Uisp parte da Firenze e Torino; A Torino il meeting internazionale di Icehearts Europe; Grande attesa per la 44^ edizione della StraBolognaLeggi l’articolo

