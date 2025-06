(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 PRATO, LEGA: “RADUNO ISLAMICO A SAN DOMENICO, SCELTA SCONCERTANTE”

Prato, 6 giu. – “Come comunicato dalla Diocesi di Prato, oggi il piazzale interno del complesso di San Domenico ospita nuovamente una ricorrenza religiosa musulmana: il Centro islamico bengalese vi ha organizzato la festa del sacrificio. Una decisione che purtroppo non rappresenta una novità, visto che già durante la fine del Ramadan era stata autorizzata una celebrazione simile nello stesso luogo. Francamente rimaniamo basite di fronte a questo ennesimo cedimento culturale. Parlare di “integrazione” quando si concede l’uso di spazi ecclesiastici per cerimonie di altra fede non è rispettoso della nostra storia e delle nostre radici. Siamo di fronte a un’integrazione rovesciata, dove non sono gli ospiti ad adattarsi, ma è la nostra identità a dover fare passi indietro. Utilizzare un’area che fa parte del complesso della Chiesa cattolica per celebrare riti islamici è una scelta sconcertante, soprattutto in un momento storico in cui l’islamizzazione dell’Europa non è più un rischio ipotetico, ma una realtà che suscita crescente preoccupazione in molti governi del continente. Non possiamo rimanere indifferenti: difendere la nostra identità non significa discriminare, ma preservare ciò che siamo: una civiltà che ha nella cultura cristiana, nella storia europea e nei suoi simboli i fondamenti della propria esistenza”.

Lo dichiarano Silvia Sardone e Susanna Ceccardi, eurodeputate della Lega.

Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier