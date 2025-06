(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 COMUNICATO STAMPA

INAUGURATI I MURALES PER I 100 ANNI DI TORRE MAURA

Un omaggio alla memoria, all’identità e al futuro del quartiere attraverso l’arte pubblica

Roma, 6 giugno 2025 – Si è svolta questa mattina l’inaugurazione ufficiale dei murales realizzati per celebrare i 100 anni del quartiere di Torre Maura, alla presenza dei cittadini, delle istituzioni, delle associazioni locali e degli artisti coinvolti. Sono intervenuti: il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Andrea Tobia Zevi, il Presidente della Commissione XII – Turismo, Moda e Relazioni internazionali di Roma Capitale Mariano Angelucci. Presenti all’iniziativa: Nicola Franco, Presidente Municipio VI e il consigliere municipale PD del Municipio, Fabrizio Compagnone.

Il progetto nasce nel solco delle celebrazioni per il centenario di Torre Maura (1922-2022), sviluppato in collaborazione con il Comitato di Quartiere, le associazioni territoriali e numerosi cittadini. Le opere vogliono essere non solo un tributo alla storia locale, ma anche un segnale concreto di rigenerazione urbana e attenzione alle periferie. Firmate dal duo artistico Orticanoodles, sono state realizzate su due edifici di edilizia residenziale pubblica in via delle Averle e via delle Cincie. Il primo murale raffigura la storica Torre, simbolo del quartiere, richiamando le radici e l’identità di Torre Maura; il secondo è un messaggio di accoglienza e integrazione, che racconta il quartiere come luogo aperto e inclusivo, capace di trasformare la diversità in ricchezza condivisa.