C.S. 11/2025 -‘BADANTEZEROPENSIERI’ Il nuovo servizio ricerca e gestione badanti

Roma, 6 Giugno 2025

Fri 06 June 2025 COMUNICATO STAMPA n. 11/2025

‘BADANTEZEROPENSIERI’

Il nuovo servizio ricerca e gestione badanti

Incontro informativo e di presentazione

a Chiavenna l’11 giugno 2025

Dopo l’appuntamento tenutosi a Morbegno lo scorso 22 maggio, è in programma un nuovo incontro

informativo, questa volta a Chiavenna, per presentare il servizio BADANTEZEROPENSIERI.

L’iniziativa si svolgerà mercoledì 11 giugno alle ore 17.00, presso la sala riunioni della Sezione di Chiavenna

di Confartigianato (Via De Giambattista, 2).

Confartigianato Sondrio e CAAF Sondrio hanno promosso e avviato un nuovo servizio dedicato alla ricerca

e gestione di badanti in collaborazione con la società FamKare srl – che nasce da un’esigenza crescente

nelle famiglie. FamKare srl è un’agenzia di lavoro interinale, autorizzata dal Ministero del Lavoro,

specializzata nella ricerca di Colf e Badanti. Oltre alla ricerca e selezione eroga una serie di servizi a

supporto delle famiglie finalizzati a facilitare l’inserimento delle badanti con lo scopo di promuovere un

servizio di qualità nel primario interesse dell’assistito e dei caregiver.