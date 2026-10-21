Close Menu
Trending
giovedì 22 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Ambiente

Forte di Bard: Si conclude domenica 1 novembre la mostra Metamorfosi dello sguardo. Le Alpi immaginifiche 

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Si conclude domenica 1° novembre al Forte di Bard la mostra Metamorfosi dello sguardo. Le Alpi immaginifiche. Superati i 40.000 visitatori

Ultimi giorni per visitare al Forte di Bard la mostra Metamorfosi dello sguardo. le Alpi immaginifiche promossa nell’ambito del progetto DAHU (Développement et Adaptation des occupations HUmaines en montagne) che coinvolge la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Issime, il Forte di Bard, il Dipartimento dell’Alta Savoia, la Comunità dei Comuni della Valle di Chamonix Mont-Blanc. L’esposizione allestita all’interno delle sale degli Alloggiamenti del Museo delle Alpi sino a domenica 1° novembre 2026, ha registrato dal 29 maggio ad oggi oltre 40.000 visitatori. Segno del grande interesse suscitato dagli oltre 70 capolavori esposti, che hanno raccontato al pubblico l’evoluzione del paesaggio montano tra la fine del XVIII e la metà del XX secolo, tema al centro del progetto di indagine e ricerca transfrontaliero. Nel percorso espositivo sono esposti, tra gli altri, preziosi acquerelli di William Turner e Giuseppe Pietro Bagetti e grandi oli di Angelo Abrate, Cesare Maggi, Mario Reviglione, Giovanni Giani, Italo Mus, Giuseppe Camino.

Il progetto DAHU si è proposto di analizzare sul territorio alpino tra Italia e Francia, la relazione tra le variazioni climatiche, il paesaggio e le comunità umane, basandosi sulle evidenze materiali e immateriali giunte fino a noi. L’esposizione curata da Aldo Audisio ne declina le finalità sotto il profilo artistico offrendo anche una visione arricchita da un approccio scientifico che spazia dalla storia dell’arte all’archeologia.

«La mostra – commenta il curatore Aldo Audisioanalizza il cambiamento del territorio, con un focus specifico sulla Valle d’Aosta e la valle di Chamonix, attraverso la pluralità di sguardi di artisti, scienziati e alpinisti che ne hanno documentato le trasformazioni. Il progetto è nato da un’ampia ricerca iconografica che ha spaziato su un preciso arco temporale che ha portato all’individuazione di oltre 400 opere appartenenti a Istituzioni pubbliche e a privati collezionisti; un lavoro condotto da una equipe di ricercatori che diverrà base per ulteriori studi».

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl