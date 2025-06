I Lions donano un cane guida a una giovane non vedente – Sabato 7 giugno, Parco Florida, ore 11

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

I Lions donano un cane guida a una giovane non vedente

Sabato 7 giugno – Parco Florida (Pescara) – ore 11

Sabato 7 giugno si svolgerà la cerimonia, promossa dal club Pescara Valpescara del Lions Club International, di donazione di un cane guida a una giovane non vedente.

La mattinata si aprirà alle ore 11 al Parco Florida con una dimostrazione pratica dell’attività del Centro di addestramento Nazionale di cani per non vedenti di Limbiate e proseguirà con la consegna, da parte del club Lions, di un cane guida che è stato acquistato per una giovanissima non vedente di Avezzano. Per lei si annuncia un percorso di formazione ed addestramento.

Per i Lions ci saranno il Governatore del Distretto 108 A Mario Boccaccini, numerose autorità lionistiche e il presidente del club Pescara Valpescara Simona Andreoli, che ha portato avanti questa iniziativa benefica, accompagnata dai soci, mentre per il Centro di addestramento Nazionale di cani per non vedenti di Limbiate arriveranno in città il presidente Giovanni Fossati con due istruttori e due cani (tipo labrador) che mostreranno l’attività svolta da questi straordinari cani quando sono in affiancamento a un non vedente.

Saranno presenti il sindaco Carlo Masci e l’Assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio.

Pescara, 5 giugno 2025