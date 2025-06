[Comune Palermo] Manifestazione di interesse per la realizzazione dell’attività di promozione del 400°+1 Festino di Santa Rosalia, Edizione 2025

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo un avviso

esplorativo per acquisire la disponibilità degli operatori del settore per

la realizzazione della campagna di promozione del 400°+1 Festino di Santa

Rosalia, edizione 2025.

Lo scopo è quello di promuovere l’evento “400° +1 Festino di Santa Rosalia

– edizione 2025” mediante comunicazioni istituzionali, l’acquisto spazi

pubblicitari, affissioni, articoli e/o contenuti redazionali su testate

giornalistiche online e/o cartacee, televisioni, radio e ogni altro tipo di

spazio pubblicitario, in ambito locale, regionale e nazionale.

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori del settore:

• iscritti e abilitati al MEPA nella categoria di riferimento;

• iscritti nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della

presente procedura;

• titolari di testate giornalistiche, televisioni, radio regolarmente

registrate presso l’Autorità competente;

• in regola con gli obblighi relativi al DURC e alla contribuzione

previdenziale;

• che abbiano esperienza pregressa documentabile idonea all’esecuzione

delle prestazioni contrattuali.

L’importo complessivo massimo dell’affidamento è pari a € 100.000,00 IVA

inclusa, da suddividere, a discrezione dell’Amministrazione comunale, fra

le varie proposte progettuali che perverranno successivamente alle

manifestazioni d’interesse che saranno giudicate ammissibili.

*Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di

esclusivamente via PEC all’indirizzo:

Maggiori dettagli sulle modalità di presentazione delle istanze sono

disponibili sul sito istituzionale al link:

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo