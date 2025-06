[Comune Palermo] Lavori di manutenzione e pronto intervento negli impianti sportivi. Dichiarazione assessore Orlando

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 «Consegnati oggi (ieri per chi legge) i lavori del secondo contratto

attuativo dell’Accordo Quadro per i lavori di manutenzione e di pronto

intervento e per i servizi annessi, negli immobili di competenza del Comune

di Palermo Lotto 1 (Impianti Sportivi).

L’intervento prevede la realizzazione di lavori di manutenzione

straordinaria sulla copertura del Palaoreto, sulla copertura del

Palamangano, sulla copertura del corpo spogliatoi e dell’intradosso dei

solai della Palestra di Borgo Ulivia, nonché il restauro edile e

l’adeguamento degli impianti del locale spogliatoio della pista di

pattinaggio del Giardino Inglese.

I lavori avranno una durata contrattuale di 120 giorni, per un importo

complessivo di €980.000,00.

Prosegue, dunque, l’impegno dell’Amministrazione comunale nel risanamento

del patrimonio comunale, anche attraverso interventi finalizzati al

mantenimento dello stato di efficienza degli impianti sportivi in gestione

al Comune di Palermo».

Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando.

