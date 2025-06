[Comune Palermo] Concerto di Radio Italia, Consulta della Bicicletta chiede parcheggio gratuito e sorvegliato per biciclette e velocipedi. Nota stampa portavoce Stellino

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 «Come già più volte proposto dalla Consulta della Bicicletta nei mesi

passati, auspichiamo che per l’imminente Concerto di Radio Italia, venga

predisposto un parcheggio gratuito e sorvegliato per biciclette e

velocipedi al fine di permetterne il raggiungimento con mezzi sostenibili e

che alleggeriscono il traffico veicolare (come già avviene in altre città

italiane).

Ci auguriamo che tale possibilità, oltre ad essere stata già prevista,

venga comunicata e pubblicizzata a partire dalla conferenza stampa di

presentazione del Concerto, prevista per oggi 5 giugno alla presenza, tra

gli altri, del sindaco Roberto Lagalla, dell’assessore alla Cultura

Giampiero Cannella e dell’editore di Radio Italia Marco Volanti.

Rinnovando la nostra disponibilità a collaborare alla realizzazione di

quanto sopra, a vantaggio del benessere collettivo».