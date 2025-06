(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

FONDI EUROPEI E NAZIONALI: IL 6 GIUGNO

“OPPORTUNITÀ COESIONE” FA TAPPA A SIRACUSA

La Regione presenta bandi per oltre 800 milioni finanziati con le risorse Fesr e Fsc 21-27

L’iniziativa del dipartimento Programmazione della Presidenza mira a promuovere

la partecipazione di enti, imprese e terzo settore. Il primo incontro il 5 giugno a Ragusa

Seconda tappa per il ciclo di incontri territoriali “Opportunità Coesione: itinerari in Sicilia per imprese, enti ed

organizzazioni del Terzo settore”, promosso dal dipartimento Programmazione della Presidenza della

Regione. L’iniziativa è prevista a Siracusa, venerdì 6 giugno, dalle 9 alle 14, alla Sala Ferruzza-Romano, nel

comprensorio del castello Maniace a Ortigia.

Nel corso dell’incontro saranno presentati i bandi aperti nell’ambito del Pr Fesr 21-27 e dell’Fsc 21-27, per un

ammontare complessivo di oltre 500 milioni di euro. Saranno inoltre anticipati i contenuti di ulteriori avvisi di

prossima uscita, che metteranno a disposizione altri 310 milioni. In totale, si parla di circa 810 milioni di euro

già mobilitati in questa fase di attuazione dei programmi, con una ripartizione che prevede 513 milioni a

sostegno delle imprese e 297 milioni destinati agli enti locali e al terzo settore. L’obiettivo è favorire la

massima partecipazione ai bandi, attraverso il dialogo diretto con gli esponenti delle istituzioni locali e del

partenariato economico-sociale. Interverranno, tra gli altri, dirigenti e funzionari dei dipartimenti regionali

Turismo, Acqua e rifiuti, Attività produttive e Famiglia, che ricoprono il ruolo di centri di responsabilità nel

periodo di programmazione 2021-2027. Parteciperanno anche i rappresentanti del Comune di Siracusa, ente

capofila della Area urbana funzionale-Fua “Area Vasta Syracusae”, per illustrare le procedure in corso per la

selezione degli interventi relativi alla coalizione territoriale.

Previste nel pomeriggio anche visite (aperte alla stampa) a progetti sostenuti nel territorio con le risorse del

Fesr Sicilia. Venerdì, alle 15.30, si farà tappa all’ex Albergo scuola in corso Umberto, acquisito dalla Regione e

affidato allo Iacp di Siracusa per un intervento di housing sociale. A seguire, visita al progetto Idmar-Km3net a

Portopalo di Capopassero, il più grande laboratorio marino per la ricerca scientifica in Europa: si tratta di una

struttura di ricerca con un telescopio-rivelatore di neutrini installato a 3mila e 500 metri di profondità (novità

assoluta nel Mediterraneo), che ha come ente capofila l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn).

Il primo incontro del ciclo “Opportunità Coesione” si terrà giovedì 5 giugno a Ragusa, dalle 9 alle 14, alla sala

polifunzionale “Falcone Borsellino”, in via Torrenuova. Le visite ai progetti sostenuti dal programma Fesr, nel

pomeriggio, riguarderanno gli alloggi popolari in via Risorgimento (social housing “Connettiamo i margini”, con

contestuale consegna delle chiavi alle famiglie assegnatarie) e l’intervento BioTrak nella zona industriale terza

fase di Ragusa (nella sede di uno dei partner, la società agricola Natura & Qualità), che sviluppa un sistema

innovativo di tracciabilità e certificazione per le filiere zootecniche bovine (progetto candidato dalla Regione al

concorso europeo RegioStars, che premia i migliori interventi sostenuti dai fondi Ue).

(Per i giornalisti che volessero partecipare alle visite pomeridiane ai progetti, il dipartimento regionale Programmazione

mette a disposizione a Ragusa e a Siracusa un servizio di transfer per raggiungere le sedi individuate. Per accreditarsi

bisogna compilare il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/Hv99hDUzp2VXywSd7)

