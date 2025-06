[Comune Palermo] Sicurezza urbana. Nota stampa della consigliera comunale Figuccia

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 «Si è svolto oggi, presso la Terza Commissione consiliare del Comune di

Palermo, un incontro dedicato ai temi della sicurezza urbana e, in

particolare, all’implementazione di un sistema integrato di

videosorveglianza in città.

L’incontro fortemente voluto dal presidente della Commissione Sabrina

Figuccia e alla presenza del vice presidente Massimo Giaconia e dei

consiglieri Concetta Amella e Caterina Meli, ha visto la partecipazione

dell’assessore all’Innovazione, dei rappresentanti della Polizia

Municipale, della SISPI e dell’Ufficio Innovazione del Comune di Palermo.

Durante la seduta è stato illustrato il piano di formazione che il Comune

di Palermo ha strutturato per tutti i funzionari delle partecipate e della

stessa amministrazione con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e

garantire il pieno funzionamento, così da sfruttare appieno le potenzialità

della Control room.

Tutti i componenti della Terza Commissione hanno, inoltre, chiesto di

essere coinvolti nel processo di individuazione dei punti strategici in cui

installare le telecamere, affinché il sistema risponda alle reali esigenze

dei territori.

L’obiettivo è installare i dispositivi in aree sensibili, come scuole,

villette, impianti sportivi e altri spazi pubblici che oggi risultano

spesso abbandonati e soggetti ad atti vandalici. La sicurezza passa anche

dal presidio e dalla tutela dei luoghi che appartengono alla comunità.

La Commissione continuerà il confronto con gli uffici competenti e gli

attori istituzionali per monitorare l’attuazione del piano e garantire una

strategia di sicurezza urbana condivisa, innovativa ed efficace».

Lo scrive in una nota stampa la consigliera comunale e presidente della

Terza Commissione Sabrina Figuccia.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo