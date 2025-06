AGRIVOLTAICO: LE RELAZIONI AGRONOMICHE ASSEVERATE LE REDIGONO SOLO I PROFESSIONISTI

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

*LE RELAZIONI AGRONOMICHE ASSEVERATE LE REDIGONO SOLO I PROFESSIONISTI*

*La nota nel sito del GSE chiarisce l’interpretazione *

“*Le relazioni agronomiche asseverate previste nell’ambito delle regole

operative del DM Agrivoltaico devono essere redatte da professionisti in

possesso dei requisiti professionali e iscritti a un ordine professionale

del settore agrario ovvero ad altri albi professionali aventi competenza in

materia agronomica. È possibile rivolgersi anche ai Centri di Assistenza

Agricola – CAA a condizione che il professionista che redige e sottoscrive

le relazioni sia in possesso dei requisiti sopra indicati*.”

Questa la nota che si legge nel sito di GSE, all’interno dello spazio FAQ,

che chiarisce la corretta interpretazione delle disposizioni del MASE

*Mauro Uniformi*, Presidente CONAF – “*Siamo lieti che sia stata fatta

chiarezza, attribuendo solo ai professionisti qualificati la responsabilità

della redazione delle relazioni asseverate che **attestano la correlazione

tra le attività agricole e quelle di produzione di energia elettrica**.

Sono state ritenute fondate le osservazioni alle Regole Operative del GSE

che abbiamo consegnato nei mesi scorsi agli uffici tecnici del MASE e del

GSE e, quindi, condivise.* *Oggi celebriamo il risultato del dialogo

propositivo tra istituzioni, che in questi mesi ha caratterizzato il nostro

rapporto con il MASE e con il GSE*.”

*LA RELAZIONE ASSEVERATA*

La relazione agronomica asseverata attesta la correlazione tra le attività

agricole e le attività di produzione di energia elettrica, nonché la

continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale.

L’imprenditore agricolo la deve possedere, se vuole accedere ai prestiti o

contributi a fondo perduto previsti per incentivare la realizzazione di

impianti agrivoltaici.

