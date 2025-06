4/6/2025 VENERDÌ 6 GIUGNO ALLE ORE 17.30 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “QUARANTOTTI GAMBINI” INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “POETI IN ACQUERELLO. DA NADIA CAMPANA E MARINA CVETAEVA” OPERE DI GASTONE BIANCHI

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

VENERDÌ 6 GIUGNO ALLE ORE 17.30 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE

“QUARANTOTTI GAMBINI” INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “POETI

IN ACQUERELLO. DA NADIA CAMPANA E MARINA CVETAEVA” OPERE

DI GASTONE BIANCHI

Venerdì 6 giugno alle ore 17.30 alla biblioteca comunale “Quarantotti

Gambini” (via delle Lodole, 6) inaugurazione della mostra “Poeti in acquerello. Da

Nadia Campana e Marina Cvetaeva“, opere di Gastone Bianchi a cura d Luca

Geroni.

La biblioteca non è solo un luogo dove si conservano i libri, mettendoli a

disposizione delle persone, è anche un luogo che favorisce lo scambio di esperienze

culturali in varie direzioni.

In tale spirito deve essere letta la mostra di opere di Gastone Bianchi, un artista

triestino, che da anni sperimenta diverse tecniche artistiche, dal vetro all’olio, fino ad

approdare all’acquerello, la sua tecnica prediletta. Il suo interesse, per questo mezzo,

concretizza la sua necessità di fissare con immediatezza degli attimi che si rivelano

particolarmente poetici.

Data la natura della sede ospitante, questa volta – ma non è la prima – il suo

soggetto diventa il volto del poeta. Sono letterati del Novecento, uomini e donne,

italiani e russi, alcuni famosi altri meno. È questa una riflessione che nasce da Nadia

Campana per arrivare a Marina Cvetaeva, attraverso – solo per fare alcuni nomi Cristina Campo, Dario Bellezza, Sandro Penna, Anna Andreevna Achmatova.

Cosa accomuna tutti questi poeti? Sicuramente la difficile situazione storica

vissuta, come per esempio la Russia stalinista, e il loro sentirsi fuori luogo in una

società dove non si riconoscono. L’arte di Gastone Bianchi riesce a catturare queste

anime sensibili e il loro travaglio interiore, restituendoli agli osservatori in una

dimensione sottilmente onirica, come frammenti di un sogno che non vuole svanire.

La mostra sarà visitabile dal 7 giugno al 31 luglio 2025 durante gli orari di

apertura della Biblioteca.

Da lunedì a venerdì dall 9.00 alle 13.00 e dalla 15.00 alle 18.30

Sabato dalle 9.00 alle 13.00.

