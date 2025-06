(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 *REFERENDUM, ROMEO (LEGA): DOMENICA NIENTE SEGGIO, MESSA, RELAX E TENNIS

NEL POMERIGGIO*

Referendum? “Io non andrò nemmeno al seggio, la domenica andrò a messa, poi

nel pomeriggio un po’ di relax e dopo me andrò a giocare a tennis con mio

figlio”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il capogruppo della

Lega in Senato Massimiliano Romeo, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi

Cucciari.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*

*

