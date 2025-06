(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*DL SICUREZZA, DE CORATO (FDI): «MINACCE A FIGLI LEADER A CAUSA DI

ESASPERAZIONE TONI DELLA SINISTRA».*

Milano, 02 Giugno 2025 – «La violenza verbale e le minacce con cui qualche

scalmanato si scaglia ora anche contro i figli dei leader del Centrodestra,

Meloni e Salvini, è figlio di un clima di tensione creato dalle sinistre

che hanno alzato il tono della discussione sul Decreto sicurezza ai limiti

dell’indecenza. Come se il tentativo di dare maggiore tranquillità ai

nostri figli, compresi quelli degli esponenti di sinistra, fosse un

delitto. Se da quelle parti abbassassero il livello dello scontro,

portandolo a un più corretto confronto politico, senza le esagerazioni di

questi giorni, forse anche gli animi di qualche leone da tastiera

potrebbero calmarsi. Il tema della sicurezza riguarda tutti i cittadini

onesti e Governo e Parlamento devono farsene carico, senza per questo

finire vittime di minacce per se stessi e per i propri cari».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato*.