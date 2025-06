(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL. FOTO-VIDEO) MILANO, SABATO NOTTE 31/5 M3 CENTRALE, DE CORATO:

«DECRETO SICUREZZA SERVIRA’ ANCHE PER FERMARE ROMENO CHE AGGREDISCE E MANDA

IN OSPEDALE AGENTI SECURITY ATM».*

*Nella foto in alto e nel video in basso si vedono le scene riprese da

utente sabato scorso, intorno alle 24:30, alla fermata della M3 Centrale:*

https://drive.google.com/file/d/1r_TrafnA2lhHpw-8hJNZj4ckYfTxf7Pp/view?usp=share_link

Milano, 02 Giugno 2025 – «Mi è stato riferito che la notte di sabato 31

maggio, intorno alle 24:30 circa, una persona romena in forte stato di

alterazione, alla fermata della M3 Centrale, ha attraversato i binari

scendendo liberamente dalla banchina, cosa che è vietata, per passare dalla

parte opposta. Quando questa persona è stata fermata dalla security Atm, la

quale come da protocollo gli ha chiesto i documenti per identificarla, il

romeno aggressivo e violento si è scagliato contro i due addetti alla

sicurezza con pugni, sberle e schiaffi, causando il ricovero di entrambi

con urgenza al Fatebenefratelli. Uno dei due ha rimediato 5 giorni di

prognosi, mentre l’altro ne ha rimediati 21 e dovrà essere operato nelle

prossime settimane. Il Decreto Sicurezza approvato la scorsa settimana alla

Camera e ora in discussione al Senato, servirà anche per fermare e

arrestare questi soggetti pericolosi e dare più sicurezza alle città,

soprattutto Milano che è attualmente tra le più pericolose d’Italia. Questo

è il livello di sicurezza attuale sui mezzi pubblici milanesi, ovvero

pessimo, da quando il Centrosinistra governa la città di Milano

precisamente da giugno 2011. Notizie e comparse della Polizia Locale, anche

per quanto concerne il trasporto pubblico locale, non se ne hanno e in quei

luoghi i vigili non si vedono nemmeno per sbaglio. Il Sindaco e

neoassessore alla Sicurezza Sala, che però è stato capace nel corso degli

anni di portare il biglietto da 1 euro che avevano lasciato le Giunte di

Centrodestra fino al 2011, agli attuali 2,20 euro, non ha nulla da dire?

Possibile che le decine e decine di aggressioni, violenze e illegalità che

si verificano sui bus, tram e metropolitane, non scuotono questa Giunta che

rimane sempre in silenzio e senza azioni concrete in ambito di sicurezza»?

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato*.