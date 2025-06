(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 Sacile, 1 giu – “Migliaia di spettatori sono in questi giorni a

Sacile ad assistere a esibizioni adrenalineche offerte da atleti

di caratura internazionale provenienti da tutto il mondo: ? una

festa dello sport estremo, ma anche dell’inclusivit? grazie a

tanti workshop a disposizione di adulti e bambini e una giornata

dedicata ad atleti diversamente abili, una tre giorni

indimenticabile che funge da volano anche turistico per il nostro

territorio”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti, intervenendo oggi su delega del governatore

del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a XtremeDays,

festival che da venerd? a domani luned? 2 giugno offre nella

cittadina sul Livenza centinaia di eventi, talks, dimostrazioni

per 24 discipline diverse con i pi? grandi interpreti del

freestyle e degli sport estremi.

Una festa per tutte le discipline che non conoscono limiti e che

ha il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia, come ha ricordato

Roberti, accompagnato alle esibizioni con il viceministro

dell’Ambiente Vannia Gava dal presidente dell’associazione

organizzatrice Tobia Nicodemo e dagli assessori comunali allo

Sport Alberto Gottardo e al Turismo Elisa Pal?.

“Abbinare il marchio ad eventi di questo tipo, che lasciano a

bocca aperta i tanti curiosi arrivati da ogni dove, ? un orgoglio

per l’Amministrazione regionale sia per il risultato raggiunto in

questi dieci anni di attivit? sia perch?, evidentemente, il

nostro territorio tra le varie eccellenze, sforna anche quelle di

giovani che partoriscono idee brillanti come quella dell’Xtreme

Days”, ha aggiunto Roberti.

