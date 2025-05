(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 *Governo. Albano (FDI): “Parole disumane, solidarietà e vicinanza al

Presidente Meloni”*

Roma, 31 maggio 2025 – “Desidero esprimere la più ferma condanna per le

gravissime parole rivolte alla figlia della Presidente del Consiglio.

Richiamare un episodio tragico e doloroso per colpire, con inaudita

crudeltà, il Presidente del Consiglio attraverso sua figlia rappresenta una

deriva inaccettabile del confronto pubblico, che va respinta con decisione

da tutte le istituzioni e da ogni forza democratica. Nella speranza che

venga presto identificato l’artefice del post, esprimo tutta la mia

vicinanza al Presidente Meloni. Alcuni confini, quelli dell’umanità e del

rispetto, non devono mai essere superati”. È quanto dichiara il

Sottosegretario e deputato di Fratelli d’Italia, Lucia Albano.

*On. Lucia Albano*

*Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze*

*Via XX Settembre, 97- 00187 Roma*