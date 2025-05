DA DOMANI APERTA “BAU ON THE BEACH” – Comune di Ancona – Ufficio Stampa

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 DA DOMANI ATTIVA “BAU ON THE BEACH” LA SPIAGGIA DI TORRETTE PER ANDARE AL MARE CON FIDO

Da domani 1° giugno sarà attiva la “Bau on the Beach”, la spiaggia per cani nel tratto di arenile libero di Torrette di Ancona, che fu inaugurata nel luglio dello scorso anno su iniziativa dell’Assessorato alla Tutela degli animali. L’accesso alla Bau on the Beach è gratuito e regolato da apposita cartellonistica, anche in inglese, francese e tedesca. Accesso consentito solo mediante utilizzo di un guinzaglio. È consigliato munirsi di ciotola e dispositivi ombreggianti a tutela della salute e del benessere degli animali in spiaggia.

Facilmente raggiungibile dal sottopasso della stazione di Torrette, l’area è costituita da una sezione in spiaggia dalle dimensioni di oltre mille metri quadrati, è gratuita ed attrezzata con cestini gettarifiuti e doccia. I cani, oltre che trascorrere del tempo con i padroni sull’arenile, potranno anche fare il bagno nello specchio d’acqua balneabile antistante, per un’area totale di oltre due mila metri quadrati delimitato da boe ed un’altezza di circa un metro d’acqua.

“Siamo certi di offrire anche quest’anno un servizio gradito agli animali ed ai loro proprietari – commenta l’Assessore alla Tutela degli Animali Orlanda Latini – perché è necessario riservare ai nostri amici a quattro zampe, a tutti gli effetti membri del nucleo familiare, idonei spazi in cui trascorrere del tempo insieme”.

Sono 12 mila i cani registrati all’interno del solo Comune di Ancona (dati AST Ancona) e, su scala regionale, la presenza di un cane in famiglia è aumentata nel biennio passando da 414.772 del 2022 a 428.710 del 2024 (dati OIPA).