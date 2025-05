(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL.FOTO) MILANO, RACCOLTA FIRME FDI PER SICUREZZA, DE CORATO (FDI):

«RACCOLTE OLTRE 500 FIRME A FAVORE DEL DL SICUREZZA CHE RENDERA’ PIU’

SICURA LA CITTA’».*

[image: FOTO_11.jpeg]

*Un momento della raccolta firme di questa mattina in piazza Aspromonte

angolo via Garofalo a Milano*

Milano, 31 Maggio 2025 – «Questa mattina in piazza Aspromonte angolo via

Garofalo, davanti l’Esselunga di via Ripamonti e questo pomeriggio davanti

l’Esselunga di via Adriano a Milano, come gruppo Fratelli d’Italia abbiamo

raccolto le firme dei cittadini che, esausti e arrabbiati delle

Amministrazione Comunali che dal 2011 governano il capoluogo lombardo,

chiedono più decoro e sicurezza in una città abbandonata dalla Giunta Sala.

Alla nostra iniziativa, tra mattina e pomeriggio, hanno partecipato e

firmato oltre 500 persone. Le persone, inoltre, ci hanno manifestato la

loro speranza e ottimismo sul fatto che il Decreto-legge Sicurezza, che il

Governo Meloni ha approvato nei giorni scorsi alla Camera e che ora è in

discussione al Senato, renderà più sicura la città di Milano diventata

negli ultimi anni primissima in Italia nell’indice relativo alla

Criminalità (dati Sole24Ore)».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato*.