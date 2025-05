Uispress n. 21 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 30 maggio 2025

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

L’Uisp sulla Rai con le Finali nazionali del nuoto in Abruzzo. Da oggi a Pescara con artistico e master

Dal 30 maggio la città di Pescara diventa la città del nuoto, grazie ai Campionati nazionali Uisp che in due fine settimana accoglieranno quasi tremila persone. Le manifestazioni, patrocinate dal Comune di Pescara, dalla Regione Abruzzo e dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, si svolgeranno presso l’impianto natatorio Le Naiadi a Pescara. La manifestazione è stata presentata nella mattinata di venerdì 30 maggio, c’era anche il presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce che ha sottolineando come questa manifestazione rappresenti “il coronamento di una lunga stagione di impegno e passione, frutto del lavoro sinergico con i territori, i comitati territoriali e le associazioni sportive”

Si parte il 30 maggio con la 20^ edizione dei Campionati Nazionali di Nuoto Artistico Uisp, che porterà in Abruzzo più di 1350 atlete e atleti da tutta Italia. "Il nuoto artistico è ormai un'attività che ha costanza nei numeri e una base solida, dice Marco Raspa, responsabile Nuoto Uisp. Nella stessa location, si terranno i Campionati nazionali master, da venerdì 6 a domenica 8 giugno. "Per i Master avremo oltre 1200 presenze con partecipanti dai 14 ai 90 anni", aggiunge Raspa

Tanti significati per Vivicittà a Rebibbia femminile: le note di Te Ka Lali Shpirt ci aiutano a spiegare la corsa

Una giornata vissuta all’interno della casa circondariale femminile Germana Stefanini di Roma Rebibbia può avere molti significati. Il valore sociale dello sport, innanzitutto, quello che unisce e fa entrare un po’ d’aria anche nelle celle. Quello che spiega come vivere con gli altri, come includerli e rispettarli, perché la convivenza ha le sue regole. Quando la comunità è il tuo quartiere, la tua città, o quando è quella dell’umanità all’interno delle quattro mura di qui.

Vivicittà-Porte Aperte, dopo aver toccato gli istituti penitenziari di una ventina di città italiane, ha fatto tappa qui: un chilometro e mezzo con un percorso di quattrocento metri circa da ripetere quattro volte. Mercoledì 28 maggio 35 donne interne al carcere, 15 atleti e atlete venuti da fuori, Simone Menichetti, presidente Uisp Roma e Fabrizio Federici, presidente Uisp Lazio insieme a tanti altri dirigenti e volontari Uisp hanno dato vita ad una giornata di sport sociale

Sport e diritti: le persone trans escluse dalla categoria femminile nel Regno Unito. Chi porta scompiglio?

La recente sentenza dalla Corte Suprema pone problemi di equità e rispetto: chi nello sport porta scompiglio? Interviene Manuela Claysset, responsabile Politiche di genere e diritti Uisp attraverso un articolo al quale ha collaborato Chià Rinaldi.

Le persone transgender sono una minoranza fortemente discriminata e marginalizzata che è spesso privata di visibilità, voce e diritti. Eppure, la rappresentazione mediatica che se ne fa dipinge loro come una minaccia ingombrante, che occupa spazi che non sono loro destinati, che nello sport portano scompiglio, rubano medaglie e risultati. Da questo discorso viene ignorata completamente l’esistenza di uomini trans e/o le persone non binarie AFAB (Assigned Female at Birth), che stando a una logica essenzialista, dovrebbero rientrare nelle tutele delle “donne biologiche”. “Provo a portare anche il mio personale punto di vista in questa discussione – scrive Claysset – Non mi sento minacciata dalle persone trans, nemmeno dalle donne trans. Credo, al contrario, che si debba parlare più di diritti, di tutele per tutte le persone. Non mi sento minacciata da una donna trans che utilizza il mio bagno o lo spogliatoio della piscina dove vado”

Roma ultima tappa del Giro dei Bimbi. Bilancio positivo per l’iniziativa di Uisp e Conad. Parla Giovanni Punzi

L’itinerario lungo lo stivale che ha portato Uisp e Conad in tutto il Paese, per fare da apripista al Giro d’Italia, si avvia alla conclusione. L’ultima tappa del Giro dei Bimbi, infatti, è in programma venerdì 30 e sabato 31 maggio a Roma, per lanciare la volata alla corsa rosa nella Capitale.

"Il Giro dei Bimbi è stato un successo – racconta Giovanni Punzi, responsabile Ciclismo Uisp – Siamo partiti bene e abbiamo proseguito alla grande, ricevendo complimenti dalle famiglie che abbiamo incontrato e toccando con mano l'entusiasmo dei più piccoli. A Roma, chiuderemo in bellezza con due giornate colorate di rosa che anticiperanno l'arrivo del Giro d'Italia. Aspetteremo insieme l'arrivo della maglia rosa"

L’Uisp a Fuori Orario su Rai Tre con “Visioni di gioco”. Intervista a Paolo Luciani, curatore del programma

Lo sport sociale Uisp approda a “Fuori Orario”, programma cult di Rai Tre ideato da Enrico Ghezzi, grazie ad una puntata curata da Paolo Luciani in onda sabato 31 maggio dal titolo “La tribù del calcio”. All’interno di una selezione di video dedicati al calcio e allo sport, è stato inserito anche “Visioni di gioco”, documentario di Nicoletta Nesler e Marilisa Piga.

Era il 1995 e viene raccontata l’esperienza pilota di un torneo di calcetto organizzato dall’Uisp, su campi in erba, con squadre di persone cieche, dove le uniche persone vedenti in campo sono arbitro e portieri e il pallone veniva sonorizzato. Il documentario testimonia l’attenzione storica dell’Uisp all’inclusione e alle attività sportive con persone con disabilità.

Abbiamo intervistato il regista Paolo Luciani che ci ha parlato della scelta di Fuori Orario di dedicare quattro puntate al calcio: “Ho sempre considerato Visioni di gioco un documento straordinario – risponde il regista – Non era usuale mostrare immagini di quel tipo”. Lo sport sociale ha delle chance dal punto di vista narrativo? “Dovrebbe essere una delle linee guida del servizio pubblico”

Le Ginnastiche Uisp si fanno in tre per i Campionati nazionali: in pedana a Pisa, La Spezia e Mantova

Sono giornate di festa e di fatica per il Settore di attività Ginnastiche Uisp, che sta vivendo il momento più caldo dei suoi appuntamenti nazionali, con tre specialità che si stanno svolgendo in contemporanea. A Pisa, presso il Palazzetto dello sport “Sergio Carlesi“, è in corso fino all’8 giugno il Campionato nazionale di ginnastica ritmica; il Palazzetto dello sport Gianfranco Mariotti di La Spezia accoglie dal 29 maggio al 3 giugno la seconda parte del Campionato di artistica, rivolto alle categorie alte; infine, dal 31 maggio al 2 giugno al Palazzetto dello sport di Castel Goffredo (Mn) si svolgerà il Campionato nazionale di acrobatica con combinazioni.

"Siamo nel pieno del vortice – raccontano Paola Morara, responsabile nazionale Ginnastiche Uisp e Paola Vasta, responsabile comunicazione – circa 140 giudici e 30 persone di staff stanno lavorando alla buona riuscita di questi eventi nazionali. Da tutte le location ci arriva un'ottima risposta: si respira un gran bel clima, fatto di sportività, amicizia e collaborazione"

Perchè ognuno può aspirare a diventare una leggenda. Dal 5 giugno il nuovo capitolo “Karate Kid: Legends”

Nello sport siamo tutti leggenda. L’Uisp da sempre promuove il valore dello sport per tutti e chi meglio dei nostri ragazzi e ragazze delle palestre di discipline orientali poteva raccontarlo? Per questo il video che accompagnerà il lancio del film “Karate Kid Legends”, al cinema dal 5 giugno, è stato realizzato grazie alla collaborazione del Settore di Attività Discipline Orientali Uisp e di alcune società sportive Uisp affiliate.

Il video precederà l’uscita del film e verrà diffuso attraverso i canali social dell’Uisp. Inoltre, in questi giorni sta partendo la campagna DOOH (spot per monitor pubblicitari) di lancio nei video store di duecento Centri commerciali di tutta Italia.

Il film "Karate Kid Legends" unisce gli iconici maestri di arti marziali di una delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi per raccontare una storia completamente nuova, piena di azione e emozioni

Giunta nazionale Uisp: al centro della riunione attività, formazione e sviluppo

Si è tenuta sabato 24 maggio a Bologna, presso l’Hotel Europa, la riunione della Giunta nazionale Uisp. La riunione è stata preceduta da una visita al Villaggio della Strabologna, in vista della manifestazione del giorno dopo. L’occasione è stata utile per un incontro in piazza Maggiore con dirigenti, organizzatori e volontari dell’Uisp Bologna, alla vigilia dell’affermata manifestazione podistica.

Tiziano Pesce, nel sottolineare che il sistema di comunicazione Uisp fornisce continui aggiornamenti attraverso il sito nazionale e Uispress, ha ringraziato i Comitati territoriali e regionali Uisp che, insieme ai relativi Settori di Attività, sono impegnati in questo intenso calendario di attività

Referendum, occasione per cambiare il futuro del nostro Paese. Il comunicato unitario della Federazione Arci

Dal mondo del terzo settore è forte l’invito a recarsi alle urne per compiere il proprio diritto-dovere civico del voto. Anche il Forum del Terzo settore, in un comunicato di oggi, auspica la partecipazione al voto.

Anche l’Uisp si è espressa nella direzione della partecipazione e dei cinque SI’ ed insieme ad Arci e alle altre associazioni che fanno parte della Federazione Arci, ha diffuso questo comunicato unitario: “L’8 e 9 giugno abbiamo un’occasione cruciale: possiamo cambiare il futuro del nostro Paese con un gesto semplice ma potente. Possiamo farlo votando SÌ ai 5 referendum su lavoro e cittadinanza”

Spazi che si aprono, barriere che cadono: il progetto Uisp SportUP corre a Verona

In città, nei quartieri e nei comuni della provincia: SportUP prende forma anche a Verona. Un progetto pensato non solo per aumentare l’attività motoria tra i più giovani, ma per intercettare chi ne resta spesso escluso: adolescenti che non si riconoscono nello sport competitivo, famiglie in difficoltà economica, bambine e bambini che vivono in contesti dove mancano occasioni e spazi adeguati.

Sostenuto da Sport e Salute, SportUP è oggi attivo in 17 regioni e 18 città italiane. La proposta Uisp Verona si è costruita con una strategia precisa: andare a colmare i vuoti, scegliendo aree della provincia dove l'offerta sportiva era scarsa o assente. "Abbiamo cercato di abbattere barriere sociali, economiche e culturali – spiega Simone Picelli, referente locale del progetto – creando un'offerta gratuita, varia e accessibile in rete con le associazioni sportive locali"

Sport Point Uisp, il 3 giugno nuovo webinar gratuito di consulenza sugli obblighi di trasparenza

Nuovo appuntamento gratuito on line di consulenze e aggiornamento con i webinar di Sport Point Uisp, in programma per martedì 3 giugno dalle ore 18.00, sulla piattaforma Zoom. Insieme alla dott.ssa Francesca Colecchia si farà il punto sul tema “Gli obblighi di trasparenza”.

E’ necessario pubblicare il bilancio di esercizio? Si, quando e come? E’ necessario pubblicare il bilancio sociale? Chi e come? Quando paghiamo collaboratori e dirigenti, quali oneri di trasparenza dobbiamo assicurare e come? E se riceviamo contributi pubblici? Come dobbiamo gestire il contributo del cinque per mille?

Clicca qui PER ISCRIVERTI ALL'APPUNTAMENTO DI MARTEDI' 3 GIUGNO

Uisp sulla Rai con i 22mila partecipanti alla StraBologna, giunta alla 44^ edizione

22mila persone hanno preso parte alla Strabologna, la storica corsa organizzata dalla Uisp che si è corsa domenica 25 maggio e ha proposto percorsi adatti a tutti da 4, 7 e 9 chilometri. La manifestazione è partita da piazza Galvani alle 10.30 con partenze scaglionate per quasi un’ora, vista la grande affluenza di partecipanti.

Ad assistere al grande spettacolo della corsa organizzata da Uisp Bologna c'era anche la TgR Rai Emilia Romagna, che ha realizzato un servizio, raccogliendo le voci di alcuni partecipanti

La presidente Uisp Bologna, Paola Paltretti, è stata intervistata da Il Resto del Carlino: “Non è piaciuta solo la partenza, ma tutto il tracciato. Anche perché, in questo modo, sono stati affrontati scorci che, magari, in passato erano stati ignorati”

GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA DE LA REPUBBLICA

Il futuro corre con il progetto “SIC-Sport, integrazione, coesione”: le iniziative in tutta Italia

Il progetto Uisp continua a promuovere spazi sportivi inclusivi e capaci di riconoscere le differenze: in campo e nella società. Uisp Bergamo per la nuova campagna di comunicazione del progetto SIC! ha intervistato Konjoneh Maggi, ventidue anni, studente universitario, atleta di cross, per riflettere con lui sulle discriminazioni ancora presenti nel mondo sportivo. (GUARDA L’INTERVISTA)