Cavalieri del Lavoro 2025: Giovanni Rubini nominato da Mattarella

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro 2025 a Giovanni Rubini, attuale CEO di Renco Group. La prestigiosa nomina riconosce il valore imprenditoriale e il contributo al tessuto economico italiano nell’ambito del settore terziario.

Rubini, laureato in Giurisprudenza all’Università di Urbino, ha iniziato il suo percorso nel mondo delle costruzioni presso la Coop. Sigla di Rimini, per poi fondare Zenit S.r.l., impegnata in progetti immobiliari lungo la Riviera Romagnola. Dal 1996 al 2004 ha ricoperto l’incarico di city manager del Comune di Pesaro, dove ha guidato la privatizzazione delle farmacie comunali e dell’azienda multiservizi, operazioni considerate best practice a livello nazionale.

Nel 2004 è entrato in Renco Group come direttore generale, riorientando la strategia aziendale: uscita dal settore petrolifero, focus sul ciclo del gas e sull’energia rinnovabile, promozione del made in Italy e forti investimenti locali nei paesi esteri dove opera. Tra i progetti più rilevanti si segnalano la centrale a ciclo combinato da 250 MW a Yerevan (Armenia) e la base logistica con porto a Pemba (Mozambico).

In Italia, Rubini ha guidato investimenti nei settori turistico, socio-sanitario e delle energie alternative. Renco gestisce hotel di pregio in varie località italiane — tra cui Pesaro, Treviso e Aosta — e sta sviluppando una nuova struttura a Cortina in vista delle Olimpiadi 2026. Inoltre, ha avviato RSA specializzate per malati di Alzheimer a Tolfa e Vittorio Veneto, e importanti impianti di energia eolica, solare e produzione di idrogeno verde.

Sotto la guida di Rubini, Renco ha moltiplicato il proprio valore produttivo raggiungendo i 600 milioni di euro nel 2023, con 4.500 dipendenti, di cui 560 italiani, in gran parte laureati. Il gruppo possiede oggi circa 250.000 mq di asset immobiliari.

Accanto all’attività imprenditoriale, Rubini ha avuto un ruolo accademico come docente a contratto all’Università di Bologna (sede di Forlì) e autore di pubblicazioni sul management pubblico.

Dal novembre 2023 è anche azionista di Renco Group.