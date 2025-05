(ARC) Att. produttive: Bini, contributi integrativi abbattono costi credito

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

variabili secondo il rating aziendale

Udine, 30 mag – “Con questa delibera rafforziamo concretamente

il sostegno alle nostre imprese, garantendo condizioni di accesso

al credito ancora pi? vantaggiose e uniformi su tutto il

territorio regionale. Il sistema che abbiamo messo a punto premia

particolarmente le realt? pi? fragili dal punto di vista

creditizio e le nuove iniziative imprenditoriali, dimostrando

l’attenzione della Regione verso chi ha maggiori difficolt? nel

rapporto con il sistema bancario”.

Cos? l’assessore regionale alle Attivit? produttive Sergio Emidio

Bini, ha presentato oggi alla Giunta la delibera che stabilisce

le misure delle contribuzioni integrative destinate ad abbattere

i costi delle commissioni di garanzia per le imprese che accedono

al credito tramite i Confidi regionali.

Il provvedimento, approvato dall’Esecutivo in attuazione della

legge regionale 2/2012 e del relativo regolamento, introduce un

sistema di contribuzioni a fondo perduto calcolate in base al

rating creditizio del beneficiario finale, con percentuali che

variano dal 20% al 65% del premio teorico di mercato della

garanzia.

Il meccanismo prevede due tipologie di intervento: una misura

generale applicabile a tutte le imprese e una misura speciale,

maggiorata di 5 punti percentuali, riservata a operazioni di

microcredito, crediti inferiori a 70mila euro, imprese giovanili,

giovani liberi professionisti e start-up innovative.

“Il sistema ? stato progettato per essere inversamente

proporzionale al merito creditizio – ha spiegato l’assessore -.

Pi? basso ? il rating dell’impresa, maggiore sar? il sostegno

ricevuto. Una scelta che riflette la nostra volont? di non

lasciare indietro nessuno e di dare concrete opportunit? di

crescita anche a chi parte con maggiori difficolt?”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del bando da 14 milioni di

euro pubblicato lo scorso dicembre, le cui risorse sono gi? state

assegnate a cinque Confidi del territorio: Confidimprese FVG (6,6

milioni), Fidimpresa FV (3,6 milioni), Confidi VG (2,7 milioni),

Finergis (710mila euro) e Finreco (278mila euro).

Delle risorse totali, 9,8 milioni sono destinati alle garanzie

dirette e 4,2 milioni alle contribuzioni integrative che andranno

a beneficio diretto delle imprese.

Il sistema garantisce che l’importo della contribuzione

integrativa sar? identico indipendentemente dal Confidi a cui

l’impresa si rivolger?, evitando disparit? territoriali. Inoltre,

la contribuzione si aggiunge ai vantaggi gi? previsti dal

regolamento, che obbliga i Confidi assegnatari a garantire

comunque condizioni agevolate in termini di commissioni, importi

garantiti, tassi di interesse e garanzie richieste.

“Un esempio concreto – ha concluso l’assessore Bini – ? quello di

un’impresa giovanile che contrae un finanziamento di 100mila euro

a 5 anni: con un rating basso potr? ottenere circa 3.540 euro di

contribuzione a fondo perduto per l’abbattimento dei costi della

garanzia. Un sostegno tangibile che fa la differenza per chi

investe e crea occupazione nel nostro territorio”.

